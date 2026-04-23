Ashok Kharat SIT Probe : नाशिकच्या भोंदू बाबाला गर्भपाताच्या गोळ्या पुरवणारे डॉक्टर रडारवर; सोनोग्राफी सेंटर्स-डॉक्टरांचे लागेबांधे? SIT तपासात धक्कादायक खुलासे

नाशिक : भोंदू अशोक खरात प्रकरणात विशेष तपास पथकाच्या (SIT) चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर (Nashik Fake Godman Ashok Kharat Case) आली आहे. एका पीडित महिलेच्या गर्भपातप्रकरणी दाखल गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान काही नवे आणि गंभीर खुलासे झाले आहेत..तपासात असे उघड झाले आहे की, नाशिकमधील काही बड्या डॉक्टरांसह महापालिकेतील एका डॉक्टरनेही अशोक खरात याला मदत केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. संबंधित डॉक्टरांमार्फत गर्भपाताच्या गोळ्या पुरवल्या जात असल्याचा आरोप असून, या प्रकरणात वैद्यकीय क्षेत्रातील काही व्यक्तींची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, अशोक खरात स्वतःला "अवतारी पुरुष" असल्याचे भासवून महिलांना जाळ्यात ओढत असे. वैयक्तिक अडचणी सोडवण्याच्या नावाखाली तो महिलांचे शोषण करत असल्याचे समोर आले आहे. पीडित महिला गरोदर राहिल्यास त्यांना गर्भपाताच्या गोळ्या दिल्या जात असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे..दरम्यान, या प्रकरणात संबंधित डॉक्टरांना लवकरच चौकशीसाठी पाचारण करण्यात येण्याची शक्यता आहे. तसेच, काही सोनोग्राफी केंद्रांच्या भूमिकेचाही तपास सुरू असून गर्भपाताच्या गोळ्यांचा पुरवठा नेमका कुठून होत होता, याचाही शोध घेतला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणात आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता असून, तपास यंत्रणा अधिक तपशील गोळा करत आहेत..आज पुन्हा सुनावणीखरात याची पाचव्या गुन्ह्यातील पोलिस कोठडीची मुदत आज गुरुवारी (ता. २३) संपत आहे. त्यामुळे त्यास पुन्हा व्हीसीद्वारे न्यायालयासमोर हजर केले जाणार आहे. एसआयटीकडे खरातविरोधातील नऊ गुन्हे तपासकामी आहेत. यात आठ गुन्हे महिला अत्याचाराचे, तर एक फसवणुकीचा आहे. यात खरात सध्या पाचव्या गुन्ह्यात एसआयटीच्या ताब्यात असून, कसून चौकशी केली जात आहे.