Nashik News : चुंचाळे परिसरात धक्कादायक घटना; पतीने पत्नीचा खून करत स्वतः संपवले जीवन

नाशिक: कौटुंबिक वादातून सराईत गुन्हेगार व संशयित पतीने मंगळवारी (ता. १९) पहाटेच्या सुमारास पत्नी झोपेत असताना गळा आवळून खून केला, त्यानंतर स्वत:ही गळफास घेत आत्महत्या केली. अंबड पोलिसांत मृत पतीविरोधात पत्नीच्या खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या दांपत्याच्या मृत्युमुळे तीन मुलांचे आई-वडिलांचे छत्र हरपले असून, त्यांच्या आक्रोशाने उपस्थितांचे डोळे पाणावले..चेतन नाना माडकर (वय ३३), स्वाती चेतन माडकर (२७, दोघे रा. चुंचाळे परिसर) अशी मृत दांपत्याची नावे आहेत. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मंगळवारी (ता. १९) पहाटे तीनच्या सुमारास माडकर दांपत्याचा मोठा मुलगा व धाकट्या मुलीला अचानक जाग आली, तेव्हा त्यांना वडील चेतन माडकर यांनी गळफास घेतलेला दिसला. त्यानंतर त्यांनी आई स्वातीला उठविण्याचा प्रयत्न केला असता, तीही निपचित पडलेली पाहून दोघे हंबरडा फोडत घराबाहेर आले..त्यांच्या रडण्याने शेजारील नागरिकांनी धाव घेतली. चेतन गळफास घेतलेल्या अवस्थेत, तर स्वाती जमिनीवर मृत झालेली होती. घटनेची माहिती मिळताच चुंचाळे पोलिस चौकीच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. मुलांना सावरत त्यांना नातलगांच्या स्वाधीन केले व मृतदेह तपासणीसाठी पाठविले..कौटुंबिक वादातून कृत्यचुंचाळे परिसरातील हनुमान मंदिर परिसरात एका चाळीत पत्र्याच्या खोलीत माडकर दांपत्य तीन मुलांसह राहत होते. मोठा मुलगा पंधरा वर्षांचा, दुसरा आठ वर्षांचा, तर धाकटी मुलगी सात वर्षांची आहे. रिक्षाचालक असलेला चेतन हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून, चुंचाळेत त्याच्याविरोधात दोन गुन्हे दाखल आहेत. .Jalna News : जालन्यातील अतिवृष्टी अनुदान गैरव्यवहार; महसूलच्या २८ कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल.चेतनचे पत्नी स्वातीशी वाद झाल्याने ते विभक्त राहत होते. चेतन पंचवटीतील फुलेनगरमध्ये राहत होता; तर स्वाती ही चुंचाळे येथे माहेरी राहायला आली होती. काही दिवसांपासून चेतनही तिथेच राहायला आल्याने त्यांनी स्वतंत्र खोली केली होती. स्वाती अंबड औद्योगिक वसाहतीत कामाला जात होती. दरम्यान, दोन दिवसांपासून त्यांच्यात वाद सुरू होता, त्यातूनच त्याने हे कृत्य केल्याचे समोर येत आहे..