नाशिक

Nashik News : चुंचाळे परिसरात धक्कादायक घटना; पतीने पत्नीचा खून करत स्वतः संपवले जीवन

Domestic Violence Leads to Tragic kills-Suicide in Nashik : नाशिकमधील चुंचाळे परिसरात कौटुंबिक वादातून पतीने पत्नीचा खून करून आत्महत्या केली. या घटनेमुळे तीन मुले पोरकी झाली आहेत
Murder-Suicide
Murder-Suicide sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: कौटुंबिक वादातून सराईत गुन्हेगार व संशयित पतीने मंगळवारी (ता. १९) पहाटेच्या सुमारास पत्नी झोपेत असताना गळा आवळून खून केला, त्यानंतर स्वत:ही गळफास घेत आत्महत्या केली. अंबड पोलिसांत मृत पतीविरोधात पत्नीच्या खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या दांपत्याच्या मृत्युमुळे तीन मुलांचे आई-वडिलांचे छत्र हरपले असून, त्यांच्या आक्रोशाने उपस्थितांचे डोळे पाणावले.

Loading content, please wait...
Nashik
crime
murder
Wife
maharashtra
Crime News
family
murder case
violence
domestic violence
sucide case
Relationship

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com