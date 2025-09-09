Agriculture News : शेतकऱ्यांची दुहेरी अडचण; 'लिंकिंग'मुळे युरिया मिळेना, खत कंपन्यांविरोधात संताप

लखमापूर: खरीप हंगामातील पिकांची वाढ जोमदार व्हावी, यासाठी युरियाची गरज असताना ऐन गरजेच्यावेळी तो शेतकऱ्यांना मिळेनासा झाला आहे. कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याचा प्रयत्न होऊ लागल्याने शेतकरी वैतागले आहेत. त्यातच लिंकिंगने डोके वर काढल्याने शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढली. दुहेरी संकटात शेतकऱ्याला अडकविण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. .खत कंपन्यांच्या लिंकिंगमुळे दुकानदारही अडचणीत सापडले. त्यांनी लिंकिंगच्या सक्तीमुळे युरियाच ठेवणे बंद केले आहे. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्याप्रती अधिक सजग होऊन युरियाचे संकट दूर करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संतोष रेहरे यांनी केली आहे..खरीप हंगामातील मका, सोयाबीनसह कडधान्याची पिके वाढीच्या अवस्थेत आहेत. त्यांची उंची जोमाने व्हावी, यासाठी शेतकरी युरिया देण्याच्या तयारीत आहे. परंतु युरियाचा तुटवडा असल्याने चिंतेत वाढ झाली आहे. शेतकरी दररोज गावातील दुकानात जातो, परिसरात जाऊन चौकशी करतो, परंतु त्याला नकार मिळत असल्याने नाराज होऊन परतत आहे. .त्यातच नुकत्याच लागवड झालेल्या उसाला युरिया देण्याची गरज असताना शेतकरी खतांचा डोस देऊ शकले नाहीत. महिनाभरापासून जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ही स्थिती आहे. कृषी विभागाला ही स्थिती कशी काय दिसत नाही, गुण नियंत्रण व मोहीम विभाग शांत कसा असे प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. त्वरित युरिया उपलब्ध करण्याची मागणी होत आहे..दुकानदारांचा खरेदीस नकारयुरियाच्या ५० किलो गोणीची किंमत २४५ रुपये आहे. त्यासाठी २० रुपये भाडे घेतले जाते. त्यातच खत कंपन्या दुकानदारांना लिंकिंग म्हणून त्याच्या दुप्पट किमतीची अन्य खते, तणनाशके देतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील दुकानदारांनी युरिया खरेदी करण्यास नकार दिला आहे. खत कंपन्यांनी नफ्यासाठी अतिरिक्त खतांचे ओझे शेतकऱ्याच्या डोक्यावर देण्याचा प्रकार सुरू केला, त्यामुळेच खतांचा तुटवडा होत आहे. दुकानदारही संभ्रमात असून, लिंकिंग बंद झाले तर सर्व काही सुरळीत होईल..Jalgaon News : ३० लाखांत हडपली ३ कोटींची जमीन; जळगावात शेतकरी कुटुंबाची फसवणूक.भाजीपाला पिके व धान्य पिकांना युरिया खताची नितांत आवश्यकता आहे. मात्र, दुकानांमध्ये युरिया शिल्लक नसल्याने माघारी परतावे लागते. शासनाने शेतकऱ्यांना युरिया उपलब्ध करून घ्यावा.- दत्ता पोपट बोरस्ते, शेतकरी, दिंडोरीदिंडोरी तालुक्यात मागणीनुसार युरियाची टंचाई होत आहे. जादा दराने विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात येईल. जिल्हास्तरावरून युरियाची मागणी करण्यात आली आहे,- नानाजी भोये, तालुका कृषी अधिकारी, दिंडोरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.