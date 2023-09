Nashik Fire Accident: जुन्या कसारा घाटात बर्निंग कारचा थरार

By

इगतपुरी शहर : मुंबई-नाशिक महामार्गावरील जव्हार फाट्याजवळ सोमवारी (ता. २५) जुन्या कसारा घाटात झिरो पॉइंटजवळ वायरिंगमध्ये शॉर्टसर्किट झाल्याने कारने भर पावसात अचानक पेट घेतला.

चालकाने प्रसंगावधान राखत गाडी बाजूला उभी करून बाहेर पडला. (Nashik Fire Accident Thrill of Burning Car in Old Kasara Ghat)

यामुळे घाटात बर्निंग कारचा थरार पाहावयास मिळाला. या घटनेची माहिती मिळताच महामार्ग सुरक्षा पोलिस केंद्र घोटी, इगतपुरी नगरपरिषद अग्निशमन दल, टोल प्लाझाचे अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले व युद्धपातळीवर आग विझविण्यास सुरवात केली.

खबरदारीचा उपाय म्हणून महामार्ग पोलिस व घोटीच्या पोलिस कर्मचाऱ्यांनी जुन्या घाटातील वाहतूक काही काळासाठी बंद ठेवली होती.