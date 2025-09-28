Nashik Rain Update: नाशिकमध्ये पावसाचा धुमाकूळ... रस्ते, रेल्वे वाहतूक विस्कळीत, गावांचा संपर्क तुटला

नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये मागील 10-12 तासांपासून मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. या धुवाँधार पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली असून, अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. बंधारे ओव्हरफ्लो झाले असून, रस्ते आणि रेल्वे वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे..नाशिक शहर आणि परिसरात सततच्या पावसामुळे गोदावरी, नंदिनी आणि इतर नद्यांच्या पाणीपातळीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे नदीकाठच्या परिसरात पूराचा धोका वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर, नाशिक महानगरपालिकेने नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन केले आहे. नदीकाठच्या वस्त्यांमध्ये प्रत्यक्ष भेटी देऊन आणि ठिकठिकाणी अनाउन्समेंटद्वारे नागरिकांना "नदीकिनारी थांबू नये, सतर्क राहावे" असा इशारा देण्यात आला आहे..Marathwada Flood : मुसळधार पावसामुळे मुरूम-अक्कलकोट मार्गावरील वाहतूक ठप्प, शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान.महानगरपालिकेच्या आयुक्त व प्रशासक मनिषा खत्री यांनी सांगितले, “सततच्या पावसामुळे आणि धरणातून होणाऱ्या विसर्गामुळे नदीकाठची पाणीपातळी वाढत आहे. नागरिकांनी निष्काळजीपणा टाळावा आणि नदीकाठच्या परिसरात राहण्याचे टाळावे. प्रशासन आवश्यक उपाययोजना करत असून, नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाला सहकार्य करावे.”.महानगरपालिकेच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाचे आवाहन- नदी आणि नाल्यांजवळ जाणे टाळावे.- पावसाच्या आणि नदीकाठच्या परिस्थितीविषयी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे.- आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित महानगरपालिकेच्या नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधावा..नाशिक महानगरपालिका प्रशासन नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सतत कार्यरत असून, सर्व आवश्यक प्रतिबंधक उपाययोजना करत आहे. नागरिकांनी खबरदारी घेऊन प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..Viral Video: पूरात अडकली जीवापाड जपलेली बैलजोडी, शेतकऱ्याचे हृदयद्रावक प्रयत्न, पण निसर्ग क्रूर झाला!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.