Nashik Fruit Market : भाजीपाला स्वस्त, पण फळांचे भाव गगनाला! अमेरिकेचे सफरचंद 300 तर, न्यूझीलंडची किवी 600 रुपये किलो; ऑस्ट्रेलियाची संत्री, थायलंडच्या 'ड्रॅगन'ला काय भाव?

नाशिक : पावसाळा सुरू झाला असून, पहिला टप्पा दमदारपणाने कोसळला. त्यामुळे भाजीपाल्याचे मार्केट थोड्या प्रमाणात डाऊन झाले असले तरी फळांची बाजारपेठ मात्र अद्यापही चढ्या भावानेच विक्री करत (Kiwi price in Nashik fruit market) आहे. त्यातही परदेशी फळांनी बाजारपेठ काबीज केली असून आलूबुखारा, किवी आणि खजूर तब्बल ६०० रुपये किलोने मिळत आहे. ड्रॅगन फ्रूट १५० रुपये किलो असून, अद्याप उशिराने आलेले आंबे बाजारात विक्रीला आहेत. १०० रुपयांचे ३ किलो या भावाने आंबे मिळत आहेत. .बाजारात फळांची सध्या रेलचेल आहे. परदेशी फळेही मोठ्या प्रमाणात आली असून, त्यात ड्रॅगन फ्रूट विक्रीचे प्रमाण जास्त आहे. द्राक्षे, पेरू, पपई, सफरचंद, मोसंबी आणि संत्री ही आता बारमाही फळे झाली असून, त्यांचेही भाव सर्वसामान्यांना परवडेनासे झाले आहेत. फ्लेम द्राक्षे ४०० रुपये किलो, पेरू ७० रूपये, पपई ४० रुपये किलो मिळत असून, सफरचंद मात्र खूपच महागले आहेत. सफरचंदाचा भाव सध्या २५० ते ३०० रुपये किलो सुरू आहे..Konkan Houseboat : रायगड-रत्नागिरीच्या खाडीत उभी राहिली भंगार बोटीची शोकांतिका! 1 कोटींची 'हाउसबोट' अखेरच्या मोजतेय घटका; MTDC च्या 'त्या' एका अटीने पैसे पाण्यात...न्यूझीलंडची कीवी, अमेरिकेचे सफरचंद, ऑस्ट्रेलियाची संत्री, थायलंडचा ड्रॅगन फ्रूट यासारख्या आयात फळांची बाजारपेठ झपाट्याने वाढतच आहे. आकर्षक पॅकिंग, वर्षभर उपलब्धता यामुळे ग्राहकांचा कल त्याकडे वाढत असून, स्थानिक फळ उत्पादकांसमोर नव्या स्पर्धेचे आव्हान निर्माण झाले आहे..Sangli DCC Bank Recruitment : 90 गुणांची लेखी अन् 10 गुणांची मुलाखत! एका जागेसाठी 42 उमेदवार रिंगणात; सांगली जिल्हा बँकेच्या भरतीला रेकॉर्डतोड प्रतिसाद, 18 हजारांहून अधिक अर्ज.तोंडलीची चलतीकाकडी, टोमॅटो, गाजर, मुळा आणि तोंडले या फळभाज्या सध्या अधिक प्रमाणात विक्रीला आल्या आहेत. सलाड म्हणून त्यांचा जेवणात वापर केला जातो. काकडी ४० रुपये किलो, टोमॅटो ८० रुपये किलो, गाजर १५० रुपये किलो, मुळा १५ ते २० रुपयांना ३ असे मिळत आहेत. तोंडले हे काकडीसारखे लागणारे फळ असून, सध्या बाजारात त्याची चलती आहे. ही भाजी ४० रुपये पावशेर मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.