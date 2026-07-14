नाशिक

Nashik Fruit Market : भाजीपाला स्वस्त, पण फळांचे भाव गगनाला! अमेरिकेचे सफरचंद 300 तर, न्यूझीलंडची किवी 600 रुपये किलो; ऑस्ट्रेलियाची संत्री, थायलंडच्या 'ड्रॅगन'ला काय भाव?

Kiwi, Plum and Dates Prices Reach ₹600 Per Kg : नाशिकच्या फळबाजारात परदेशी फळांची मोठी मागणी कायम आहे. किवी, आलूबुखारा आणि खजूर ६०० रुपये किलोपर्यंत पोहोचले असून ड्रॅगन फ्रूट, सफरचंद आणि इतर फळांचे दरही चढे आहेत.
Nashik imported fruit market price today

Nashik imported fruit market price today

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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नाशिक : पावसाळा सुरू झाला असून, पहिला टप्पा दमदारपणाने कोसळला. त्यामुळे भाजीपाल्याचे मार्केट थोड्या प्रमाणात डाऊन झाले असले तरी फळांची बाजारपेठ मात्र अद्यापही चढ्या भावानेच विक्री करत (Kiwi price in Nashik fruit market) आहे. त्यातही परदेशी फळांनी बाजारपेठ काबीज केली असून आलूबुखारा, किवी आणि खजूर तब्बल ६०० रुपये किलोने मिळत आहे. ड्रॅगन फ्रूट १५० रुपये किलो असून, अद्याप उशिराने आलेले आंबे बाजारात विक्रीला आहेत. १०० रुपयांचे ३ किलो या भावाने आंबे मिळत आहेत.

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