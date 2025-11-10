नाशिक

Nashik News : लोकार्पणानंतर दुरवस्था! सिडकोतील बालोद्यानात मद्यपींचा अड्डा; नागरिकांसाठी फिरणे असुरक्षित

Ganesh Chowk Playground Faces Safety Concerns in Nashik : नवीन सिडको गणेश चौक बालोद्यानातील खेळण्यांची मोडतोड, मद्यपान करणाऱ्या युवकांची गर्दी आणि नागरिकांचा सुरक्षिततेसंबंधी चिंता स्पष्ट करणारी दृश्य.
Ganesh Chowk park

सकाळ वृत्तसेवा
नवीन नाशिक: सिडको परिसरातील गणेश चौक भागातील धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज बालोद्यानाचे काही महिन्यांपूर्वीच नूतनीकरण करून लोकार्पण सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. परंतु काही दिवसांतच या उद्यानाची दुरवस्था होऊ लागली आहे. सध्या या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मद्यपींचा वावर वाढला असून, सायंकाळनंतर नागरिकांसाठी येथे फिरणेही असुरक्षित झाले आहे.

