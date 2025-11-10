Nashik News : लोकार्पणानंतर दुरवस्था! सिडकोतील बालोद्यानात मद्यपींचा अड्डा; नागरिकांसाठी फिरणे असुरक्षित

नवीन नाशिक: सिडको परिसरातील गणेश चौक भागातील धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज बालोद्यानाचे काही महिन्यांपूर्वीच नूतनीकरण करून लोकार्पण सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. परंतु काही दिवसांतच या उद्यानाची दुरवस्था होऊ लागली आहे. सध्या या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मद्यपींचा वावर वाढला असून, सायंकाळनंतर नागरिकांसाठी येथे फिरणेही असुरक्षित झाले आहे..परिसरातील नागरिकांनी सांगितले, की रात्री टवाळखोर युवकांच्या टोळ्या येथे जमून मद्यपान करतात. उद्यानात दररोज दारूच्या बाटल्यांचा खच साचलेला दिसतो. मद्यपींच्या गोंधळामुळे येथील रहिवासी, विशेषतः महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक त्रस्त झाले आहेत. तसेच उद्यानाच्या मागील बाजूस असणाऱ्या उघड्या दरवाज्यामुळे अल्पवयीन मुला-मुलींची मोठी गर्दी येथे दिसते. .अनेकजण अल्पवयीन प्रेमीयुगल तासनतास बसून गप्पा मारत असून अशा गर्दीमुळे उद्यानातील वस्तूंसह नागरिकांचे वाळत घातलेले कपड्यांची चोरीदेखील वाढली आहे. महापालिका प्रशासन आणि पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई न झाल्याने परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. उद्यानाचा परिसर मोठा असल्याने येथे रात्री गस्तही अपुरी ठरत आहे. .पोलिसांनी नियमित गस्त वाढवावी आणि महापालिकेने सुरक्षारक्षक नेमावा, जेणेकरून हा परिसर पुन्हा बालकांसाठी सुरक्षित होईल,असे स्थानिकांनी सांगितले. या उद्यानाचे मूळ उद्दिष्ट लहान मुलांना खेळण्यासाठी सुरक्षित जागा उपलब्ध करून देणे होते, परंतु प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे आता ते असामाजिक घटकांचे प्रमुख ठिकाण बनले आहे. या वेळी सामाजिक कार्यकर्ते तुषार जगताप यांच्यासह भूषण सावळे, राहुल आहेर, चेतन खर्डे यांच्यासह परिसरातील स्थानिक नागरिकांनी तातडीने या ठिकाणी सुरक्षाव्यवस्था वाढवून पोलिसांची गस्त आणि उद्यानाची सुरक्षा वाढवण्याची मागणी केली आहे..समर्थ चौक घटनेची पुनरावृत्ती नकोपवननगर येथील समर्थ चौकात काही दिवसांपूर्वी मद्यपी तरुणांनी हातात कोयते तसेच चॉपर घेऊन दहशत माजविण्याचा प्रयत्न केला होता. यात काही घरांच्या काचादेखील फोडल्या. त्यामुळे अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी येथील उद्यानाला सुरक्षा प्रदान करणे आता महत्त्वाचे मानले जात आहे..समृद्धी महामार्गालगत कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह, शरीराचे दोन तुकडे; अपघात की घातपात?.रोज सकाळी व सायंकाळी फिरायला जातो, पण आता मद्यपींमुळे जाणेही अवघड झाले आहे. पोलिसांनी आणि मनपाने तातडीने कारवाई करावी.- भूषण सावळे, स्थानिक नागरिकमुलांसाठी बनवलेले हे उद्यान आता धोकादायक झाले आहे. रात्री टवाळखोरांची गर्दी वाढली आहे. पोलिसांनी येथे कायमस्वरूपी गस्त ठेवली पाहिजे.- राहुल आहेर, स्थानिक नागरिकउद्यानाचे स्वरूप भव्य असून अनेक खेळण्यांची मोडतोड झालेली आहे अनेक लोखंडे साहित्य चोरीला गेलेले असून महापालिकेने लक्ष देणे गरजेचे आहे.- चेतन खर्डे, नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.