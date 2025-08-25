नाशिक

Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषद आरक्षण सोडतीत मोठे बदल; लोकसंख्येनुसार मिळणार जागा, चक्रिय आरक्षणाचा फायदा

SC, ST, OBC and Women Seat Allocation Details : नाशिक जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांसाठी शासनाने नवीन आरक्षण नियम जाहीर केले असून, यामुळे ग्रामीण नेतृत्वाला अधिक संधी मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
Nashik Zilla Parishad
Nashik Zilla Parishad sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांच्या आरक्षण सोडतीत ग्रामविकास विभागाने यापूर्वीचे आरक्षण रद्द ठरवत आमूलाग्र बदल घडविला आहे. नव्याने होणाऱ्या आरक्षण सोडतीत गट व गणातील लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने आरक्षण निघेल. यामुळे चक्रिय आरक्षणाची अडचण दूर होणार असून, ग्रामीण नेतृत्वाला संधी देण्यासाठी हा निर्णय पोषक ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
political
election
ST
sc
OBC
Zilla Parishad
zilha parishad election
Jilha Parishad

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com