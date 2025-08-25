Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषद आरक्षण सोडतीत मोठे बदल; लोकसंख्येनुसार मिळणार जागा, चक्रिय आरक्षणाचा फायदा

नाशिक: जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांच्या आरक्षण सोडतीत ग्रामविकास विभागाने यापूर्वीचे आरक्षण रद्द ठरवत आमूलाग्र बदल घडविला आहे. नव्याने होणाऱ्या आरक्षण सोडतीत गट व गणातील लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने आरक्षण निघेल. यामुळे चक्रिय आरक्षणाची अडचण दूर होणार असून, ग्रामीण नेतृत्वाला संधी देण्यासाठी हा निर्णय पोषक ठरणार आहे. .ग्रामविकास विभागाचे सहसचिव व. मुं. भरोसे यांनी २० ऑगस्टला राजपत्र प्रसिद्ध करीत गट व गण आरक्षणाचे नवीन सूत्र अवलंबिले आहे. यंदा निघणारे आरक्षण हे त्या जिल्हा परिषद गटाच्या लोकसंख्येवर आधारित असणारे पहिले आरक्षण असणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समितीच्या गणात तुल्यबळ लढती रंगतील. शासनाच्या राजपत्रात आरक्षण नियमाला महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत व चक्रानुक्रम) नियम २०२५ असे नाव देण्यात आले आहे..महिलांसाठी आरक्षणाची पद्धतमहिलांकरिता राखून ठेवलेल्या जागांचे वाटप व चक्रानुक्रमाची पद्धत यात अनुसूचित जातींच्या, अनुसूचित जमातींच्या किंवा नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांचे ज्या मतदार विभागात अशा जाती, जमाती किंवा नागरिकांच्या मागासवर्गाकरिता जागा राखून ठेवलेल्या असतील, त्या मतदार विभागात सोडत काढून नियत वाटप करण्यात येईल; परंतु पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी सोडत काढताना जागा राखून ठेवणे आवश्यक आहे, अशा सर्व मतदार विभागांना फिरत्या पद्धतीने आरक्षण देईपर्यंत, ज्या मतदार विभागांमध्ये अशा जाती, जमाती किंवा यथास्थिती, नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या महिलांकरिता अगोदरच्या निवडणुकीत जागा राखून ठेवलेल्या असतील ते मतदार विभाग वगळण्यात येतील. .अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्गातील महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांचे वाटप झाल्यावर महिलांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा यथास्थिती, नागरिकांचा मागासवर्ग यांमधील महिलाव्यतिरिक्त) राखून ठेवलेल्या जागा या वेगवेगळ्या मतदार विभागात सोडत काढून वाटण्यात येतील..आरक्षण निश्चितीची नवीन पद्धतअनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि महिला यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित करावी. नाशिक जिल्ह्यात अनुसूचित जमाती (एसटी)साठी एकूण २९ जागा राखीव, तर अनुसूचित जाती (एससी)साठी पाच, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) २० व सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी २० जागा असतील. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या सर्वाधिक असेल अशा मतदार विभागापासून (गट किंवा गणापासून) सुरुवात करून मतदार विभागांमध्ये उतरत्या क्रमाने वाटून देण्यात येतील..लोकसंख्या समान असेल किंवा एखाद्या मतदार विभागात अनुसूचित जातींची आणि अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या समान असेल, त्याबाबतीत अशा मतदार विभागातील किंवा मतदार विभागातील जागांचे वाटप सोडत काढून करण्यात येईल..ज्याची लोकसंख्या जास्त असेल, त्या प्रवर्गासाठी गट राखून ठेवण्यात येईल आणि या प्रक्रियेत, उर्वरित प्रवर्गासाठी ज्या मतदार विभागात उतरत्या क्रमाने पुढील सर्वाधिक लोकसंख्या असेल, तिथे त्या प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येईल. जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या मतदार विभागांना फिरत्या पद्धतीने आरक्षण देईपर्यंत, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींकरिता राखून ठेवलेल्या जागा या अगोदरच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ज्या मतदार विभागात अशा जाती किंवा यथास्थिती, जमातींसाठी जागा राखून ठेवण्यात आलेल्या नसतील अशा मतदार विभागात, पुढील निवडणुकांमध्ये फिरत्या ठेवण्यात येतील..Khed Shivapur Toll : शिवापूर टोल नाक्यावर गणेशभक्तांना टोलमाफी; २४ तासांत सात हजार वाहनांना सवलत .नागरिकांच्या मागासवर्गाकरिता राखून ठेवलेल्या जागांचे वाटप व चकानुक्रमाची पद्धत यात (१) नियम ३ नुसार नागरिकांच्या मागासवर्गाकरिता निश्चित केलेल्या जागा या सोडत काढून मतदार विभागात वाटण्यात येतील. परंतु, सोडत काढताना अनुसूचित जातींच्या आणि अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तींकरिता अगोदरच राखून ठेवलेल्या जागा वगळण्यात येतील. यात काहीही अंतर्भूत असले तरी जिल्ह्यातील मतदार विभागांपैकी प्रत्येकास फिरत्या पद्धतीने असे आरक्षण काढण्यात येणार आहे. - नागरिकांच्या मागासवर्गाकरिता राखून ठेवलेल्या जागा या, अगोदरच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ज्या मतदार विभागात नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या प्रवर्गाकरिता जागा राखून ठेवण्यात आलेल्या नसतील, अशा मतदार विभागात पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये फिरत्या ठेवण्यात येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.