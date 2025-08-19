Nashik Monsoon : नागरिकांनी सावधानता बाळगावी! नाशिकच्या घाटमाथ्याला हवामान विभागाचा रेड अलर्ट

नाशिक: दोन दिवसांपासून जिल्ह्यात हजेरी लावणाऱ्या पावसाचा जोर सोमवारी (ता. १८) वाढला. ग्रामीण भागात ठिकठिकाणी दिवसभरात मध्यम ते जोरदार सरी बरसल्या. हवामान विभागाने जिल्ह्याच्या घाटमाथा परिसराला मंगळवारी (ता. १९) रेड, तर बुधवारी (ता. २०) ऑरेंज अलर्ट दिला आहे. नागरिकांनी सावधानता बाळगावी, अशा सूचना जिल्हा प्रशासनाने केल्या आहेत. .राज्यात पावसाचे धूमशान सुरू आहे. उत्तर महाराष्ट्रातही त्याने जोर पकडला आहे. आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी नाशिक शहर व परिसरात रिमझिम सरी बरसल्या. तर ग्रामीण भागात मध्यम ते जोरदार स्वरूपाचा पाऊस झाला. विशेषत: इगतपुरी व त्र्यंबकेश्वर तसेच पेठ आणि सुरगाण्यात विविध ठिकाणी पावसाचा जोर अधिक होता. .Sambhajinagar Rain: कन्नड तालुक्यात नव्याने बांधलेला पूल वाहून गेला, इसम नदीला पूर; गावकऱ्यांचा संपर्क तुटला.जिल्ह्यात पावसाच्या पुनरागमनासोबत धरणांमधील पाण्याची आवक वाढत आहे. सद्यःस्थितीत दारणासह दहा धरणांमधून विसर्ग कायम आहे. घाटमाथा भागात पावसाचा जोर वाढल्यास गंगापूर धरणातूनही पाणी सोडण्यात येऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.