Nashik Heavy Rain : इगतपुरी तालुक्यासह सध्या जिल्हाभरात कुठे ना कुठे जोरदार तर कुठे ढगफुटी सदृश्य पाऊस बरसत आहे. मात्र इगतपुरी तालुक्यात आज एक नैसर्गिक चमत्कार अनुभवयास मिळाला तो म्हणजे ऐन धरणाच्या पाण्यात ढगफुटी सदृश्य पाऊस पडण्याचा.

मात्र तोढगफुटी सदृश्य पाऊस नव्हताच,तर ते होतं चक्रीवादळ. कोणतही वादळ हे स्थळ, काळ व परिस्थिती बघुन येत नाही. याचा प्रत्ययही आज आला.

या अचानकपणे आलेल्या चक्रीवादळामुळे व त्याच्या चक्राकार वेगामुळे धरणातील पाण्याने सुध्दा त्याच्या तालावर ठेका धरत थेट आकाशाकडे झेप घेतली. (Nashik Heavy Rain Poultry farm shed blown away due to cyclonic rains in Mukne Dam 250 chickens died)

पहील्यांदाच घडला अचंबा

या सर्व वेगवान प्रक्रियेमुळे धरणात जणुकाही धरणाच्या पाण्यात ढगफुटी सदृश्य पाऊस पडतोय की काय ? असा भास व तशीच परिस्थिती दिसत होती. या प्रक्रियेला काही शास्त्रीय वा नैसर्गिक कारण असु शकते.

मात्र हे सर्व पहिल्यांदाच घडत असल्याने संपुर्ण गाव व पंचक्रोशी सह तालुका अचंबित झाला.मात्र निसर्गाचा महीमा अगाध आहे. तो कधीच कुणाला कळाला नाही. तर आपली कुठे बात आली.

याची सर्वांनी परिणीती जाणली व ती एक नैसर्गिक घटना मानुन सर्वांनीच नि: श्वास सोडला. मात्र या सर्व घटनेने विविध चर्चांना उधान येवुन समाज माध्यमाला एक वेगळा विषय चोखाळता आला.

चक्रीवादळासह झालेल्या पावसाने पोल्ट्री फार्मचे नुकसान : इगतपुरी तालुक्यातील मुकणे धरणाच्या कावनई भागात शुक्रवारी दुपारी ४ वाजेच्या सुमारास चक्रीवादळासह झालेल्या पावसाने पोल्ट्री फार्मचे पत्रे उडून त्यातील २५० च्या आसपास कोंबड्यांचा मृत्यू झाला आहे.

मिनीनाथ गुळवे यांच्या पोल्ट्री फार्मचे अंदाजे १ ते सव्वा लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. चक्रीवादळच्या तीव्रतेने धरणातील पाणी पावसाप्रमाणे हवेत उडतांना दिसत होते. धरणाच्या दिशेने चक्रीवादळ तयार होऊब जोरदार पाऊसही असल्याने हे वादळ थेट जवळच असलेल्या गुळवे यांच्या पोल्ट्रीफार्मवर आले.

यात पोल्ट्री फार्मवरील पत्रे फुटुन पोल्ट्री शेडमध्ये असलेल्या कोंबड्या मरण पावल्या.शेतीस जोडधंदा म्हणुन सुरू असलेल्या पोल्ट्रीचे चक्रीवादळाच्या पावसामुळे श्री.गुळवे यांचे जवळपास १ ते सव्वा लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे.