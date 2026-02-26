Nashik School Accident : शिक्षकाच्या कारनं पहिलीत शिकणाऱ्या सहा वर्षीय विद्यार्थ्याला 15 फूट फरपटत नेलं, डोक्याला पडली चार टाके, व्हिडिओ व्हायरल

इगतपुरी (नाशिक) : शाळा सुटण्याच्या वेळी इगतपुरीतील एका शाळेच्या आवारात घडलेल्या धक्कादायक घटनेत पहिलीत शिकणारा सहा वर्षीय विद्यार्थी जखमी झाला (Nashik School News) आहे. बुटाची लेस बांधत असताना शिक्षकाच्या कारने त्याला धडक दिली. या धडकेत मुलाला सुमारे १५ फूट फरपटत नेल्याची माहिती समोर आली आहे..अपघातात विद्यार्थ्याच्या डोक्याला दुखापत झाली असून त्याच्यावर उपचार करण्यात आले आहेत. डोक्याला चार टाके पडले असून सध्या त्याची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले आहे..Nagpur Crime : नागपुरात रक्ताचं नातं रक्ताळलं! भावानं 30 वर्षीय सख्ख्या बहिणीचा तलवारीनं चिरला गळा; मुलीच्या बचावासाठी गेलेली आईही गंभीर जखमी.या प्रकरणी कारचालक शिक्षक यश कदम, तसेच शाळा व्यवस्थापनाविरोधात संशयित म्हणून इगतपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शाळेकडून चुकीची माहिती देण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. तसेच सीसीटीव्ही फुटेज न दाखवता प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा करण्यात आला आहे..दरम्यान, अपघाताचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर आला असून शाळा परिसरातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या घटनेचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक सारिका अहिरराव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.