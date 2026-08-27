Igatpuri Tunnel Latest Update : समृद्धी महामार्गावर प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट! इगतपुरी बोगदा 'या' वेळेत बंद राहणार, काय आहे कारण?

नाशिक : नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गावरील इगतपुरी बोगद्यात बसविण्यात आलेल्या 'मॉड्युलर फायर सप्रेशन डेमो युनिट'ची नियंत्रित आग व कार्यक्षमता चाचणी घेण्यात येणार (Igatpuri Tunnel Closure) आहे. या चाचणीच्या पार्श्वभूमीवर इगतपुरी बोगद्यातील नागपूर बाजूकडून मुंबईकडे जाणारा बोगदा गुरुवारी (ता. २७) दुपारी बारा ते एक या वेळेत पूर्णपणे बंद असणार आहे..महामार्ग पोलिस विभागाच्या ठाणे परिक्षेत्राचे अधीक्षक नीलेश सोनवणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (समृद्धी महामार्ग) कार्यक्षेत्रातील नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गावरील चॅनल क्रमांक ६२३.३०९ ते ६३६.४७९ दरम्यान ही कार्यवाही होणार आहे. मे. फायर टेक एक्युपमेंट ॲन्ड सिस्टिम प्रा.लि.च्या वतीने इगतपुरी बोगदा येथे मॉड्युलर फायर सप्रेशन डेमो युनिट बसविण्यात आले आहे..या यंत्रणेची नियंत्रित आग आणि कार्यक्षमता तपासण्यासाठी संबंधित कंपनीने परवानगी मागितली होती. त्यानुसार चाचणीदरम्यान बोगदा जास्तीत जास्त एका तासासाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. चाचणीदरम्यान वाहनचालकांना अडथळा निर्माण होऊ नये तसेच सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..Ghodge-Sonawade Ghat : 40 वर्षांची प्रतीक्षा संपली! घोटगे-सोनवडे घाटाला केंद्रीय समितीचा ग्रीन सिग्नल, कोल्हापूर-सिंधुदुर्ग अंतर होणार कमी; आमदार नीलेश राणेंचा पाठपुरावा.महामार्ग पोलिस, स्थानिक जिल्हा पोलिस प्रशासन तसेच संबंधित यंत्रणांच्या समन्वयाने ही कार्यवाही होणार आहे. चाचणीच्या काळात वाहतूक व्यवस्थापनासाठी आवश्यक साधनसामग्री, बॅरिकेडिंग, ट्रॅफिक कोन आदींचा वापर करून वाहतूक सुरक्षितपणे नियंत्रित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. महामार्गावरील वाहनचालकांनी चाचणीच्या कालावधीत पोलिस व संबंधित यंत्रणांच्या सूचनांचे पालन करून सहकार्य करावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.