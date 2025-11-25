नाशिक

Illegal Sonography: कारमध्येच करायचे सोनोग्राफी! नाशिकमध्ये अवैध गर्भलिंगनिदान करणारं रॅकेट उघडीकस, कंपनीवरही गुन्हा

Doctor Arrested With Portable Ultrasound Machine Case Filed Under PCPNDT Act: या गंभीर प्रकारामुळे राज्यभर खळबळ उडाली होती. ज्या कंपनीने मशिनची विक्री केली, त्या कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.
Nashik PCPNDT case: नाशिकमध्ये अवैध गंर्भलिंगनिदान करणारं रॅकेट उघडकीस आलेलं होतं. विशेष म्हणजे हे लोक चालत्या कारमध्येच सोनोग्राफी करुन गर्भवती मातेच्या पोटात मुलगा आहे की मुलगी, याची चाचणी करायचे. पोलिसांच्या वाहन तपासणीमध्ये हा प्रकार उघड झाला होता. या प्रकरणी सोनोग्राफी मशिनची विक्री करणाऱ्या कंपनीवर गुन्हा दाखल झाला आहे.

