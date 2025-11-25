Illegal Sonography: कारमध्येच करायचे सोनोग्राफी! नाशिकमध्ये अवैध गर्भलिंगनिदान करणारं रॅकेट उघडीकस, कंपनीवरही गुन्हा

Nashik PCPNDT case: नाशिकमध्ये अवैध गंर्भलिंगनिदान करणारं रॅकेट उघडकीस आलेलं होतं. विशेष म्हणजे हे लोक चालत्या कारमध्येच सोनोग्राफी करुन गर्भवती मातेच्या पोटात मुलगा आहे की मुलगी, याची चाचणी करायचे. पोलिसांच्या वाहन तपासणीमध्ये हा प्रकार उघड झाला होता. या प्रकरणी सोनोग्राफी मशिनची विक्री करणाऱ्या कंपनीवर गुन्हा दाखल झाला आहे..कारमध्येच पोर्टेबल सोनोग्राफी यंत्राद्वारे गर्भलिंगनिदान होत असल्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली आहे. चाळीसगाव येथील डॉक्टर बाळासाहेब पाटील याच्यावर PCPNDT कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाला आहे. इंदिरानगर पोलिसांच्या वाहन तपासणीत हा प्रकार आला उघडकीस आलेला होता..Weight Loss Plan : पोटभर भात-भाकरी-ब्रेड खावूनही 7 दिवसांत कमी केले 1.7Kg वजन; तुम्हीही फॉलो करू शकता ही स्मार्ट पद्धत.सोनोग्राफी यंत्राची विनापरवानगी विक्री केल्याबद्दल GE Healthcare ही कंपनीलाही सहआरोपी करण्यात आलेले आहे. पोर्टेबल सोनोग्राफी यंत्र नाशिक पोलिसांकडून जप्त करण्यात आले होते. महापालिकेच्या चौकशीत कलम 3, 6, 18, 23, 25, 26, 29 अन्वये गुन्हा सिद्ध झाला आहे..Horoscope Prediction : 7 डिसेंबरपासून मंगळ बदलणार त्याची चाल; 5 राशींचा गोल्डन टाईम सुरु, प्रोमोशन नक्की !.या प्रकरणात आरोपी दोषी ठरल्यास डॉक्टरला पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा व वैद्यकीय प्रमाणपत्र रद्द होण्याची शक्यता आहे. आरोपी डॉक्टरविरोधात पुण्यातही तक्रार दाखल झालेली आहे. परवानगीशिवाय यंत्र विक्री व वाहतूक करत गुन्हेगारी केल्यानं वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.