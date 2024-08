Nashik Monsoon : इगतपुरी तालुक्यात पावसाची मेहेरबानी; दारणासह 4 धरणे ओव्हरफ्लो

Due to the heavy rains in the area and the taluk, the Darna Dam currently has 87 percent water storage. esakal

विजय पगारे Nashik Monsoon : पावसाचे माहेरघर आणि धरणांचा तालुका म्हणून इगतपुरीची सर्वत्र ओळख आहे. या तालुक्याचे पर्जन्यमान सरासरी ३ हजार २२५ मिमी इतके आहे. तालुक्यातील सात धरणांवर चार जिल्ह्यांचा पाणीपुरवठा अवलंबून असतो. यावर्षी तर इगतपुरी शहरासह, घाटमाथ्यावर व तालुक्यात पावसाने थैमान घातले होते. त्यामुळे सरासरी ४ महिन्यांत पडणारा पाऊस २ महिन्यांतच बरसला आहे. आज (ता. १२) अखेर तालुक्यात एकूण २ हजार १८३ मिमी पाऊस झाला आहे. ( In Igatpuri taluka 4 dams overflow including darna dam )