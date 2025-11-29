Nashik Industrial Growth : 'आयमा इंडेक्स'ला बंपर प्रतिसाद; पहिल्याच दिवशी नाशिकमध्ये ₹१,३३२ कोटींचे गुंतवणूक करार

नाशिक: भारत व दक्षिण आफ्रिकेतील मैत्री जुनी आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्यापासून ते क्रिकेटच्या सामन्यांपर्यंत विविध धाग्यांनी दोन्ही देश बांधले आहेत. हे संबंध अधिक वृद्धिंगत करण्यासाठी इंडो-आफ्रिकेंतर्गत औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न व्हावेत, अशी अपेक्षा दक्षिण आफ्रिकेतील भारताचे उच्चायुक्त अनिल सुखलाल यांनी व्यक्त केली. नाशिकच्या उद्योजकांनी दक्षिण आफ्रिकेत गुंतवणुकीसाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी या वेळी केले. .अंबड इंडस्ट्रीज ॲन्ड मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनतर्फे (आयमा) आयोजित ‘आयमा इंडेक्स- २०२५’च्या उद्घाटनप्रसंगी सुखलाल बोलत होते. उद्योग विभागाचे आयुक्त (विकास) दीपेंद्रसिंह कुशवाह, ‘एचएएल’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी साकेत चतुर्वेदी, ‘एमआयडीसी’चे सहसचिव अजित कुंभार, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, ‘आयमा’चे अध्यक्ष ललित बूब, ‘आयमा इंडेक्स’चे अध्यक्ष वरुण तलवार, ‘निमा’चे अध्यक्ष आशिष नहार, दीपक बिल्डर्स ॲन्ड डेव्हलपर्सच्या देवश्री चंदे, रविश सोनी, ‘एमआयडीसी’चे नाशिक प्रादेशिक अधिकारी दीपक पाटील, ‘आयमा’चे उपाध्यक्ष राजेंद्र पानसरे, उमेश कोठावदे, ‘बीओपीपी’चे चेअरमन ज्ञानेश्वर गोपाळे, ‘आयपीपी’चे निखिल पांचाळ, सचिव हर्षद बेळे, योगिता आहेर, कोशाध्यक्ष गोविंद झा, मनीष रावल, दिलीप वाघ, सोनू प्रभाकर, अब्दीरिसाक सैदनूर, ‘तैत्रा’चे (मुंबई) विक लीक आदी उपस्थित होते..अनिल सुखलाल म्हणाले, की नाशिकच्या गुंतवणूकदारांसाठी दक्षिण आफ्रिकेची दारे सतत खुली आहेत. नाशिकचे उद्योजक तेथे आपल्या कार्याचा ठसा उमटवू शकतात. अजित कुंभार यांनी नाशिककरांना दक्षिण आफ्रिकेत कृषी, फूड प्रोसेसिंग व अन्य क्षेत्रात गुंतवणुकीची मोठी संधी असल्याचे सांगत ‘आयमा’च्या गुंतवणूक महाकुंभाचे तोंडभरून कौतुक केले. साकेत चतुर्वेदी यांनी संरक्षण क्षेत्रात ‘एचएएल’चे महत्त्व आणि विविध उपक्रमांची माहिती दिली. .‘आयमा’चे अध्यक्ष बूब यांनी प्रास्ताविकात नाशिकचा निर्यातीचा टक्का वाढविणे हे आमचे प्रमुख ध्येय असल्याचे सांगितले. औद्योगिक महाकुंभामुळे नाशिकच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. ‘आयमा’चे सरचिटणीस प्रमोद वाघ यांनी आभार मानले. ‘आयमा इंडेक्स’ प्रदर्शनात पहिल्या दिवशी १५ उद्योगांनी नाशिकमध्ये गुंतवणुकीसंदर्भात एक हजार ३३२ कोटींचे करार केले..नाशिकमध्ये गुंतवणूक करावी : प्रसादआगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने नाशिकचा सर्वांगीण विकास होत आहे. रस्ते, रेल्वे व हवाई कनेक्टिव्हीटीत वाढ होईल. जिल्ह्यातील १३ ‘एमआयडीसी’त ५१३ प्लॉटचे वितरण करण्यात आले. ‘एमआयडीसी’साठी लॅन्ड बँक तयार केली जात आहे. निफाड ड्रायपोर्टमधून वर्षाला ३१ टन लॉजिस्टीकची अपेक्षा आहे. या ड्रायपोर्टमुळे लॉजिस्टीक दरात २० ते ३० टक्के कपात होईल. ओझर विमानतळाचे विस्तारीकरण केले जात असून, येथील लॉजिस्टीक हाताळणीच्या क्षमतेत तीन हजार टनपर्यंत वाढेल, असे प्रसाद यांनी सांगितले. नाशिकचा होणार विकास पाहता गुंतवणुकीसाठी चांगली संधी आहे. उद्योजकांनी नाशिकमध्ये गुंतवणुकीसाठी पुढे यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले..Akola News : महापालिकेचा इशारा! थकबाकीदारांचे नळ कनेक्शन होणार बंद, दहा हजारांपेक्षा थकबाकी असल्यास कारवाई.नाशिकला संधी : कुशवाहआयुक्त कुशवाह यांनी मार्गदर्शनात देशातील टॉप १३ शहरांच्या यादीत नाशिक अग्रस्थानी आहे. नाशिकचे हवामान चांगले असून, येथील कनेक्टिव्हिटी व कुशल मनुष्यबळ ही जमेची बाजू आहे. नाशिक-वाढवण महामार्गामुळे नाशिकचे महत्त्व अधिक वाढेल, असे ते म्हणाले. औद्योगिकदृष्ट्या महाराष्ट्र हे देशाचे ग्रोथ सेंटर आहे. देशाच्या डाटा सेंटर क्षेत्रातील एकूण क्षमतेच्या ६० टक्के क्षमता महाराष्ट्राची आहे. वर्षभरात राज्यात ३० हजारांहून अधिक स्टार्टअप सुरू झाले. २०३० पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था तीन ट्रिलियन डॉलर्सकडे नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. नाशिकचा वाटा त्यात दहा टक्के असून, औद्योगिक क्षेत्राची भूमिका त्यात महत्त्वपूर्ण असल्याचे कुशवाह यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.