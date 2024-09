Nashik Medical College : येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ परिसरात वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्‍णालयाच्‍या बांधकामाला गती मिळणार आहे. निधीअभावी काम रखडणार नाही, याची दक्षा घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. मंगळवारी (ता. २) मुंबईत झालेल्‍या बैठकीत नाशिकसह कोल्‍हापूर वैद्यकीय महाविद्यालयासंदर्भात त्‍यांनी आढावा घेतला. राज्‍याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जलदगतीने बांधकाम पूर्ण करण्याच्‍या सूचना दिल्‍या आहेत. (Instructions to PWD by Deputy Chief Minister Ajit Pawar Department for Construction of Medical College)