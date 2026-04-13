Nashik IT Company Conversion Case: नाशिक धर्मांतर प्रकरणात खास मोड्यूल अन् फंडिंग? केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून गोपनीय चौकशी

Nashik Crime: नाशिकमध्ये एकीकडे अशोक खरातचं प्रकरण गाजत असतानाच दुसरीकडे आयटी कंपनीतील लैंगिक शोषण आणि धर्मांतराचं प्रकरण पुढे आलेलं आहे. या प्रकरणात रोज नवनवे खुलासे होत असून कंपनीतील सहा कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलेलं आहे. .नाशिकमधील कॉर्पोरेट जिहादप्रकरणी अटकेत असलेल्या ६ आरोपींवर IT कंपनीने कारवाई केली असून कंपनीतील ६ कर्मचारी निलंबित करण्यात आले आहेत. महिला कर्मचारी लैंगिक शोषण आणि धर्मांतर प्रकरणी आत्तापर्यंत ९ गुन्हे आहेत दाखल आहेत. कंपनीच्या झिरो टॉलरन्स धोरणानुसार गुन्हे दाखल असलेल्या ६ कर्मचाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलंय..या प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून गोपनीय पद्धतीने प्रकरणाची चौकशी सुरु असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. संबंधित गुन्हा करण्यामागे संघटित प्रयत्न आहेत का? यात काही खास मॉड्यूल अथवा विशिष्ट नेटवर्क सामील आहे का? संशयितांना कुठून फंडिंग येत होत का? याचा तपास सुरू असल्याचं सूत्र सांगतात..बड्या कॉर्पोरेट, IT क्षेत्रातील नामांकित कंपन्यांमध्ये विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांचे नेटवर्क तयार करून मोक्याची पदं काबीज केली जात असल्याचा संशय तपास यंत्रणेला आहे. कंपनीचे अंतर्गत अहवाल, सीसीटीव्ही फुटेज, ईमेल, कॉल रेकॉर्डचीही तपासणी केली जात असल्याची माहिती आहे.