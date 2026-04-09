Nashik: बड्या IT कंपनीत महिलेवर ५ वर्षे अत्याचार, महिलांना करायचे टार्गेट; ९ गुन्हे दाखल, ६ जणांना अटक

नाशिक: भोंदू अशोक खरात पाठोपाठ रवींद्र एरंडे याने केलेल्या महिलांच्या लैंगिक शोषणाचे प्रकार चर्चेत असतानाच पुन्हा नाशिकमध्येच एका नामांकित बहुराष्ट्रीय आयटी कंपनीतही महिलांच्या लैंगिक अत्याचारासह विनयभंग आणि धार्मिक छळ केल्याप्रकरणी शहरातील दोन पोलिस ठाण्यांमध्ये एकूण नऊ गुन्हे दाखल झाले आहेत. .याप्रकरणी सहा संशयितांना गजाआड करण्यात आले आहे. न्यायालयाने संशयितांना शुक्रवारपर्यंत (ता. १०) पोलिस कोठडी सुनावली आहे. आसिफ अन्सारी, शफी शेख, रझा मेमन, तौसिफ अत्तार, शाहरुख कुरेशी, दानिश शेख या संशयितांना अटक करण्यात आली असून निदा खान ही पसार असून तिचा शोध सुरू आहे..कंपनीमध्ये संशयितांकडून महिलांना लक्ष्य करीत एकीवर सतत पाच वर्षे लैंगिक अत्याचार करण्यात आला. अन्य पीडितांचा विनयभंग करीत त्यांचा मानसिक, शारीरिक छळ करण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी या गुन्ह्यांचे गांभीर्य पाहता 'एसआयटी' स्थापन केली आहे..जुलै २०२२पासून ते फेब्रुवारी २०२६ यादरम्यान हे प्रकार घडलेले आहेत. मुंबई नाका परिसरातील एका बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या पीडितेने पोलिसांकडे तक्रार केल्यावर हा सर्व प्रकार उघडकीस आला.