Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा कामे दर्जेदारच हवीत! गुणवत्ता आणि पारदर्शकतेबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या सक्त सूचना

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यात नाशिक- त्र्यंबकेश्वर येथे पायाभूत सुविधांची सर्व कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार व्हावीत, सिंहस्थ कामांच्या निविदेत पारदर्शकता ठेवताना चांगल्या व प्रमाणित ठेकेदारांना कामे द्यावीत, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. नाशिकच्या नवीन रिंगरोडबाबत दिरंगाई खपवून घेणार नाही, असा सज्जड दम देताना साधुग्राम व टेंटसिटीसाठी भूसंपादन गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले..मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहात शनिवारी (ता. ४) सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांची आढावा बैठक झाली, त्या वेळी त्यांनी वरील निर्देश दिले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, पणनमंत्री जयकुमार रावल, जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, मुख्य सचिव राजेशकुमार, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, संबंधित विभागांचे सचिव यांच्यासह नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या आयुक्त करिश्मा नायर आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की सिंहस्थ कुंभमेळा हा धार्मिक श्रद्धेचे प्रतीक आहे. संपूर्ण कुंभमेळा काळ तसेच रामतीर्थात कायमस्वरूपी पाणी स्वच्छ राहील, याची कटाक्षाने काळजी घ्यावी..नाशिकमधील नवीन रिंगरोडचे काम त्वरित पूर्ण करावे. त्यासाठी संबंधित विभागांनी आवश्यक निधी त्वरित मंजूर करून घेतानाच या कामात दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. इतर रस्त्यांची कामेही त्वरित हाती घेण्यात यावीत. कोणत्याही परिस्थितीत अपूर्ण कामांमुळे नागरिकांची गैरसोय होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देशही फडणवीस यांनी दिले. डॉ. गेडाम यांनी सिंहस्थ तयारीचे सादरीकरण केले..मंत्र्यांनी केलेल्या सूचनाएकनाथ शिंदे : कुंभमेळ्याची कामे करताना सुविधा दीर्घकालीन असाव्यातअजित पवार : कामे दर्जेदार व्हावीत, पोलिस निवासव्यवस्थेला प्राधान्य द्यावेछगन भुजबळ : गोदावरी नदीतील पाणी कायम शुद्ध ठेवण्यासाठी उपाययोजना कराव्यातदादा भुसे : कुंभमेळा ठिकाणांच्या जवळील तीर्थक्षेत्रांच्या विकासकामांनाही गती द्यावीगिरीश महाजन : कुंभमेळ्यापूर्वी रस्त्यांची तसेच मलनिस्सारणाची कामे पूर्ण करावीत.मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले...डिजिटल प्रणालीद्वारे कुंभाची प्रचारप्रसिद्धी करावी प्रचार-प्रसिद्धीसाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करावा जिल्हास्तरावरील नोकरभरतीलाही गती द्यावी गर्दीच्या नियोजनासाठी उपाययोजना कराव्यात द्वारका सर्कल येथील कामे त्वरित पूर्ण करावीत वाहनतळांच्या ठिकाणी लंगर व्यवस्था करावी मलनि:स्सारणाची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत विमानतळे, रेल्वे सुविधांची कामे गतीने पूर्ण करावीत.Pune News : लोहगावमध्ये राष्ट्रवादीच्या गटांमध्ये वाद, आमदार पठारे यांना धक्काबुक्की.आखाड्यांशी चर्चा करा : मुख्यमंत्रीसिंहस्थ तयारीच्या अनुषंगाने विविध आखाड्यांशी चर्चा करून त्यांच्या गरजेनुसार साधुग्राममध्ये सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. सीसीटीव्ही कॅमेरे प्रणाली केंद्रीकृत पद्धतीने तयार करावी. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी 'एआय'च्या विविध पर्यायांचा वापर करताना 'मार्व्हल'चाही उपयोग करून घ्यावा. पोलिसांच्या निवास व्यवस्थेला प्राधान्य द्यावे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेद्वारे बससेवेचे नियोजन करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.