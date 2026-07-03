Nashik Kumbh Mela 2027 : कुंभमेळा, पुलाच्या कामांसाठी 517 झाडे तोडण्यास मंजुरी; नाशिक महापालिकेच्या वृक्ष समितीचा मोठा निर्णय, 2 कोटींचा मेगा प्लॅन काय?

नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विल्होळी येथे २७४ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्याच्या कामात अडथळा ठरणारी ४०० झाडे, तर तिडके कॉलनीतील मिलिंदनगर येथे नंदिनी नदीवर नवीन पूल उभारण्यात अडथळा ठरणारी ११७ झाडे, अशा एकूण ५१७ झाडांच्या तोडीस महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने मंजुरी दिली (Nashik tree cutting for Kumbh Mela 2027) आहे..विल्होळी येथील प्रकल्पासाठी ३९५ झाडे तोडली जाणार असून ५ झाडांचे पुनर्रोपण केले जाणार आहे. या बदल्यात ३,२७९ नवीन झाडे लावण्यात येतील. तिडके कॉलनीतील पुलासाठी ११४ झाडे तोडली जाणार असून ३ चंदनाच्या झाडांचे पुनर्रोपण होईल..Shaktipeeth Expressway : शेतीच्या मुळावर उठलेला शक्तिपीठ रद्द करा; उरुण-ईश्वरपूर पालिकेत सत्ताधारी-विरोधकांत जोरदार खडाजंगी, बहुमताच्या जोरावर ठराव मंजूर.या कामासाठी १,७२१ झाडांची लागवड प्रस्तावित आहे. एकूण वृक्षतोडीमुळे होणारी पर्यावरण हानी भरून काढण्यासाठी उद्यान विभागामार्फत तब्बल ५,००० नवीन झाडांची लागवड केली जाणार आहे. यासाठी २ कोटी ७ लाख ४३ हजार ६६३ रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव महासभेच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.