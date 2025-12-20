Nitesh Karale : कराळे मास्तरांचे कुंभमेळ्यावर वादग्रस्त वक्तव्य; साधूंबाबतच्या 'त्या' विधानाने नाशिकमध्ये खळबळ

नाशिक: कुंभमेळ्यासाठी होणारा २५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च फालतू असल्याचे वक्तव्य ‘खदखद’फेम नीतेश कराळे ऊर्फ कराळे मास्तर यांनी केले आहे. हा खर्च गांजा फुंकणाऱ्या साधूंवर का केला जातो, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या या वक्तव्याने धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप करीत विश्व हिंदू परिषेदेने वर्धा येथे पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. .श्री. कराळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते आहेत. विविध राजकीय व सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये त्यांच्या भाषणाची नेहमी चर्चा होते. सध्या त्यांनी नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी होणारा खर्च आणि साधूंबाबत वक्तव्य केल्याने वाद उद्भवला. त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, कोणत्याही क्षणी अटकेची शक्यता आहे. .‘कुंभमेळ्यात येणारे साधू हे संत नसून, गांजा पिणारे असल्याचा दावा करीत, जर हे सिद्ध झाले नाही तर १० लाख रुपयांची पैज लावायला तयार असल्याचे कराळे मास्तर म्हणाले. सरकारने यावरून राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. त्यामुळे विश्व हिंदू परिषदेने तक्रार दाखल केली आहे..कुंभमेळ्यासाठी मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या वृक्षतोडीवरही नीतेश कराळे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. यापूर्वी नाशिकमध्ये कुंभमेळे झाले असताना झाडे न तोडता आयोजन झाले होते, मग आता एवढी वृक्षतोड कशासाठी, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. कुंभमेळ्याच्या नावाखाली झाडे तोडून ती जमीन नंतर उद्योगपतींना देण्याचा कट असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. दीडशे वर्षे जुनी झाडे तोडण्याचा प्रकार सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला..Santosh Deshmukh Case: Ujjwal Nikam, Sudarshan Ghule, Pendrive, Laptop कोर्टात काय घडलं? | Sakal News.मी कुणाला घाबरत नाही. मी चुकीचे काही बोललेलो नाही. साधू गांजा पितात, असे म्हटल्याने धार्मिक भावना कशा दुखावतात, हे मला समजत नाही. पंचवीस हजार कोटींपैकी किमान दोन हजार कोटी रुपये जिल्हा परिषदेच्या शाळांवर खर्च केले तर ग्रामीण भागातील मोडकळीस आलेल्या शाळांचे चित्र बदलेल आणि गरीब विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.- नीतेश कराळे, प्रदेश प्रवक्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.