नाशिक

Nitesh Karale : कराळे मास्तरांचे कुंभमेळ्यावर वादग्रस्त वक्तव्य; साधूंबाबतच्या 'त्या' विधानाने नाशिकमध्ये खळबळ

Controversial Statement on Kumbh Mela Expenditure : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते नीतेश कराळे. कुंभमेळ्यातील साधू आणि खर्चावर केलेल्या टिप्पणीमुळे ते सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.
Nitesh Karale

Nitesh Karale

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: कुंभमेळ्यासाठी होणारा २५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च फालतू असल्याचे वक्तव्य ‘खदखद’फेम नीतेश कराळे ऊर्फ कराळे मास्तर यांनी केले आहे. हा खर्च गांजा फुंकणाऱ्या साधूंवर का केला जातो, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या या वक्तव्याने धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप करीत विश्‍व हिंदू परिषेदेने वर्धा येथे पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
NCP
Kumbh Mela
political
Expenditure
controversy
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com