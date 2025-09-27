नाशिक

Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्यासाठी मोठा दिलासा! महापालिकेला प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी-कर्मचारी घेण्यास परवानगी

Approval Granted for Officer and Employee Deputation : महापालिकेकडे मनुष्यबळाची कमतरता लक्षात घेऊन सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने महापालिकेला प्रतिनियुक्तीवर अन्य विभागातून अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करण्यास परवानगी दिली आहे.
Nashik Municipal Corporation

Nashik Municipal Corporation

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेकडे मनुष्यबळाची कमतरता लक्षात घेऊन सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने महापालिकेला प्रतिनियुक्तीवर अन्य विभागातून अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून शासनाकडे असलेला प्रलंबित आकृतिबंध व विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे बिंदू नामावलीअभावी पकडलेल्या रिक्त जागांचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटेल.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
Employees
post
Municipal Corporation
administrative office
approval

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com