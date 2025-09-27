Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्यासाठी मोठा दिलासा! महापालिकेला प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी-कर्मचारी घेण्यास परवानगी

नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेकडे मनुष्यबळाची कमतरता लक्षात घेऊन सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने महापालिकेला प्रतिनियुक्तीवर अन्य विभागातून अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून शासनाकडे असलेला प्रलंबित आकृतिबंध व विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे बिंदू नामावलीअभावी पकडलेल्या रिक्त जागांचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटेल..१९९२ मध्ये नाशिक महापालिकेचा ७०९२ पदांचा आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर २०१२ वगळता रिक्त पदांची भरती झाली नाही. सध्या परिस्थितीमध्ये जवळपास ३२०० कर्मचाऱ्यांवर महापालिकेचे कामकाज सुरू आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन महापालिकेने १४,००० पदांचा आराखडा मंजूर केला; मात्र अद्यापपर्यंत आराखड्याला मंजुरी मिळाली नाही. .रिक्त पदे भरण्याच्या अनुषंगाने शासनाने महापालिकेला सुधारित आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतरदेखील नऊ हजार पदांचा आराखडा शासनाला सादर करण्यात आला. त्यानंतरदेखील मात्र आराखड्याला मंजुरी मिळालेली नाही. आगामी कुंभमेळ्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. त्यापूर्वी कमतरता भरून काढण्यासाठी महापालिकेकडून आउटसोर्सिंगने कामे केले जात आहे..महापालिकेने कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रिक्त जागा भरण्यास परवानगी मागितली मात्र बिंदू नामावली मंजूर नाही. १४० तांत्रिक पदे भरण्यास मंजुरी दिली आहे. उर्वरित पदे भरण्यासाठी बिंदू नामावली मंजुरी आवश्यक आहे. अद्यापपर्यंत मंजुरी मिळालेली नाही; त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेची मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्यासाठी सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने प्रतिनियुक्तीवर परसेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्यास मंजुरी दिली आहे. त्याअनुषंगाने लवकरच प्रस्ताव मागून कारवाई केली जाणार आहे..असे आहेत आदेशविभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी महापालिकेला परसेवेतील अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर भरण्यास मान्यता दिली आहे. महापालिकेला रिक्त जागा भरण्यासाठी वेळ लागत असल्यास व मनुष्यबळ पुरेसे सक्षम नाही, अशी खात्री झाल्यास मनुष्यबळाची मागणी कर्मचारी यांच्या नावासह कार्यालयप्रमुखांशी चर्चेनंतर कुंभमेळा प्राधिकरणाकडे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..Madhya Pradesh : CM यादवांची मोठी घोषणा; सोयाबिन उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार भावांतर योजनेचा लाभ .परसेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर घेण्यासंदर्भात सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाकडून महापालिकेला पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार कारवाई केली जाईल.- लक्ष्मीकांत साताळकर, प्रशासन उपायुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.