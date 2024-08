Nashik Ladki Bahin Yojana : 37 हजार ‘लाडक्या बहिणी’ राहणार वंचित! पहिल्या हप्त्यासाठी जिल्ह्यातील 7 लाख 293 महिला पात्र

नाशिक : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता येत्या १७ तारखेला महिलांच्या खात्यात वर्ग होणार आहे. त्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील सात लाख २९३ महिला पात्र ठरलेल्या असल्या, तरी अजूनही ३७ हजार महिला पहिल्या हप्त्याच्या लाभापासून वंचित राहतील. त्यांच्या अर्जात त्रुटी आढळल्याने चौकशी समितीने त्यांचे अर्ज अपात्र ठरविले आहेत. या महिलांना त्रुटी दूर करून पुढील हप्त्याची प्रतीक्षा करावी लागेल. (Ladki Bahin Yojana 7 lakh 293 women in district eligible for first installment)