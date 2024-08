Nashik Leopard News : नांदूर शिंगोटे येथे बिबट्या अखेर पिंजऱ्यात जेरबंद; शेतकरी वर्गामध्ये समाधान

The leopard was finally imprisoned in the cage esakal

प्रकाश शेळके नांदुर-शिंगोटे : येथील तरशा डोंगराच्या पायथ्याशी गेल्या दहा-बारा दिवसापासून अनेक शेतकऱ्यांच्या पशुधनावर हल्ले करून काही शेतकऱ्यांच्या पशुधनावर मोठ्या प्रमाणावर डल्ला मारणारा बिबट्या अखेर रात्री तीन वाजता पिंजऱ्यात जेरबंद झाला. या भागामध्ये बिबट्याने आपला मुक्काम चांगलाच ठोकला होता या काळामध्ये सदरच्या बिबट्याने योगेश शेळके यांच्या गोठ्यावर हल्ला केला होता यामध्ये वास्ते मेंढ्या शेळ्या कुत्रे कोंबड्या असे अनेक शिकारी केल्या होत्या. (Leopard finally caged at Nandur Shingote by forest department )