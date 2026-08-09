Nashik Leopard News: बिबट्या पोहोचला शाळेच्या मैदानात, सीसीटीव्हीत कैद; पिंजरा लावण्याची मागणी

देवळाली कॅम्प: लॅम रोड येथील श्री छत्रपती शिवाजी मार्ग परिसरातील शाळेच्या प्रांगणात बिबट्याचा वावर उघडकीस आल्याने संपूर्ण देवळाली कॅम्प हादरला आहे. लॅम रोडवरील ऐतिहासिक भैरवनाथ मंदिराजवळ असलेल्या आदर्श शिशुविहार शाळेच्या प्रांगणात मध्यरात्री बिबट्या मुक्तपणे फिरताना सीसीटीव्हीत कैद झाला आहे..गुरुवारी मध्यरात्री बारा ते पहाटे चारच्या सुमारास हा पूर्ण वाढ झालेला बिबट्या शाळेच्या आवारात भक्ष्य शोधत वावरत असल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये स्पष्ट दिसत आहे. या घटनेची माहिती वाऱ्यासारखी परिसरात पसरताच शाळेच्या आवारातच बिबट्या शिरल्यामुळे विद्यार्थी व नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे..प्रशासनाने संयुक्तपणे मोहीम राबवून ही झाडेझुडपे तातडीने हटवावीत, तसेच बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी त्वरित पिंजरा लावावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. परिसरातील गुजराती सोसायटीसह लॅम रोड भागातील नागरिकांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली आहे. भीतीपोटी नागरिक रात्री घराबाहेर पडण्यासाठी धजावत नाहीत. प्रशासनाने बिबट्याचा तातडीने बंदोबस्त करावा, अशी आग्रही मागणी ज्येष्ठ नागरीक, सोमनाथ खातळे, सुधाकर गोडसे, बब्बू गोडसे, माधव गोडसे, सागर गोडसे यांच्यासह ग्रामस्थ व पालकांनी केली आहे..IND vs SLC XI: जडेजाने केली कुलदीपच्या गोलंदाजीची नक्कल; गंभीरलाही आवरता आलं नाही हसू, VIDEO व्हायरल."शाळेच्या आणि मंदिर परिसराच्या सभोवताली दाट झाडी आणि झुडपे वाढली असल्याने बिबट्याला लपण्यासाठी सुरक्षित जागा मिळत आहे. त्यामुळे वन विभाग आणि देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड शाळेच्या परिसरात मध्यरात्री बिबट्या आढळल्याची माहिती मिळताच तातडीने खबरदारीच्या उपाययोजना केल्या आहेत. वन विभाग व शाळा प्रशासनाला त्वरित माहिती दिली. विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांनी घाबरून न जाता सतर्क राहावे."-वनिता भोईर, मुख्याध्यापिका, आदर्श शिशुविहार, लॅम रोड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.