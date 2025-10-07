Nashik Crime : दारुबंदी सप्ताहातच 'दारू'ची तस्करी! नाशिक महामार्गावर साडेअकरा लाखांचे विदेशी मद्य जप्त

नाशिक: राज्यात दारुबंदी सप्ताह सुरू असताना परराज्यातील अवैधरीत्या विदेशी मद्याची वाहतूक करणारे वाहनावर कारवाई करण्यात आली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने महामार्गावरील गरवारे पॉइंट या ठिकाणी कारवाई करीत विदेशी मद्यासह वाहन असा साडेअकरा लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. .गांधी जयंतीपासून राज्यात दारुबंदी गांधी सप्ताह सुरू आहे. असे असताना परराज्यातील विदेशी मद्याचा साठा अवैधरीत्या वाहतूक केली जात असल्याची खबर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला मिळाली होती. त्यानुसार, पथकाने अंबड शिवारातील गरवारे पॉइंट याठिकाणी सापळा रचला होता. पिकअप वाहन (जीजे ०६ बीटी ०२८१) येताच दबा धरून असलेल्या पथकाने त्यास रोखले. .वाहनात दादर नगर हवेली व दमन-दीव या प्रदेशात विक्रीस मान्यता व महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असलेले विदेशी मद्याचे ५५ बॉक्स जप्त केले आहेत. अवैध विदेशी मद्याचा साठा व वाहन असा ११ लाख ५५ हजार ८८० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. याप्रकरणी वाहनचालक प्रदीप प्रेमबहादूर सिंग (३६, रा. वसई, जि. पालघर), सूर्यप्रकाश ओमप्रकाश विश्वकर्मा (३५, रा. नालासोपारा, वसई, जि. पालघर) या दोघांना अटक करीत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Beed News: बीडच्या गेवराईत धनगर आरक्षणासाठी तरुणाने संपवले जीवन; धनगर समाजाला एसटी आरक्षण द्या, माझा अखेरचा संदेश.विभागीय उपायुक्त उषा वर्मा, जिल्हा अधीक्षक संतोष झगडे, उपअधीक्षक रवींद्र उगले, सु. अ. तांबारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक आर. जे. पाटील, रियाझ खान, विजयकुमार थोरात, दुय्यम निरीक्षक धीरज जाधव, गणपत अहिरराव, प्रवीण वाघ, रूपेश चव्हाण, विष्णू सानप, अमित गांगुर्डे, दुर्गादास बावस्कर, संतोष कडलग, महेंद्र भोये, राकेश पगारे, सोनवणे, भगत, नागरे, गायकवाड यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.