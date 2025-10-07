नाशिक

Nashik Crime : दारुबंदी सप्ताहातच 'दारू'ची तस्करी! नाशिक महामार्गावर साडेअकरा लाखांचे विदेशी मद्य जप्त

Excise Department Cracks Down on Illegal Foreign Liquor : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने महामार्गावरील गरवारे पॉइंट या ठिकाणी कारवाई करीत विदेशी मद्यासह वाहन असा साडेअकरा लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: राज्यात दारुबंदी सप्ताह सुरू असताना परराज्यातील अवैधरीत्या विदेशी मद्याची वाहतूक करणारे वाहनावर कारवाई करण्यात आली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने महामार्गावरील गरवारे पॉइंट या ठिकाणी कारवाई करीत विदेशी मद्यासह वाहन असा साडेअकरा लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

