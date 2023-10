Nashik MD Drug Case : ड्रग्जचा पुरवठादार भूषण पाटील याला पुणे पोलिसांनी उत्तर प्रदेशातील बाराबंकीतून अटक केल्यावर पहिल्यांदाच चौकशीच्या कामानिमित्त नाशिकमध्ये आणले.

मात्र, सदरचा तपास अत्यंत गोपनीयरीत्या केला जात असल्याने भूषणला शिंदे गावातील कारखान्यासह त्याच्या घरी घेऊन जाणार असल्याचे समजते. (Nashik MD Drug Case Bhushan taken to Pune Police in Nashik investigating officer of Sassoon drug case also changed crime)

गेल्या महिन्यात पुण्याच्या ससून रुग्णालयात उपचारांच्या नावाखाली दाखल असलेला एमडी ड्रग्जमाफिया ललित पाटील हा पोलिसांच्या हातावर तुरी देत पसार झाला. त्यानंतर खडबडून जाग आलेल्या पोलिसांनी तपास सुरू केला.

मुंबईच्या साकीनाका पोलिसांनी नाशिक रोड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील शिंदे गावातील एमडी ड्रग्जचा कारखाना उद्‌ध्वस्त करीत तब्बल ३०० कोटी रुपयांचा एमडी ड्रग्जचा साठा जप्त केला होता;

तर पुणे पोलिसांनी गेल्या आठवड्यात ललित पाटीलचा भाऊ व ड्रग्ज पुरवठादार भूषण पाटील व अभिषेक बलकवडे या दोघांना उत्तर प्रदेशातील बाराबंकीतून अटक केली. दोघेही नेपाळमध्ये पळून जाण्याच्या तयारीत होते. सध्या दोघांची पुणे पोलिसांकडून कसून चौकशी सुरू आहे.

याच चौकशीसाठी संशयित भूषण पाटील याला घेऊन पुणे पोलिस नाशिकमध्ये दाखल झाल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.

शिंदे गावात एमडी ड्रग्ज बनविण्यात येत असलेल्या दोन्ही कारखान्यांशी ललित व भूषण या दोघांचा संबंध, तसेच येथे नेमके काय केले जात होते, याची उकल करण्याचा प्रयत्न पोलिस करीत आहेत.

दोन दिवसांपूर्वीही पुण्याच्या पथकाने नाशिकमध्ये येऊन संशयित अभिषेक बलकवडे याच्या घरातून तीन किलो सोन्याच्या विटा जप्त केल्याचे समजते.

शिंदे गावातील दोन्ही कारखान्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात एमडी ड्रग्ज व त्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा मोठा साठा सापडला होता. तसेच, दोन्ही गुदामांचे भाडे कांबळे नामक व्यक्तीने अदा केले होते. हा कांबळे पाटील बंधूंचा नातलग असल्याची चर्चा आहे.

या प्रकरणी नाशिक पोलिसांनी गोविंद साबळे यास अटक केली आहे. त्याच्याकडून आणखीही महत्त्वाची माहिती मिळत असल्याने मोठे रॅकेट पोलिसांच्या हाती लागण्याची शक्यता आहे.

तसेच, या दोन्ही कारखान्यांतील ड्रग्जचा पुरवठा, कच्चा माल कोणाकडून व कोठून आणले, तयार केलेले ड्रग्ज‌चे रॅकेट कसे चालते, याचा खुलासा या चौकशीतून होण्याची शक्यता आहे.