Nashik MADA Lottery: शहरातील बांधकाम प्रकल्पांची माहितीसाठी ‘DO लेटर’! नगर रचना विभागाची माहिती संकलित करण्यासाठी धावपळ

नाशिक : महापालिका हद्दीमध्ये चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक जागेवर बांधकाम प्रकल्प मंजूर होऊ नये २० टक्के जागाही एलआयसी व माहितीनुसार आर्थिक दुर्बल घटकांना दिल्या जात नसल्याची बाब गृहनिर्माण खात्याने गांभीर्याने घेतली आहे.

शहरातील २०२ बांधकाम प्रकल्पांची माहिती मागविण्यासाठी डीओ लेटर महापालिकेला बजावले आहे. त्याअनुषंगाने नगर रचना विभागाची पुन्हा माहिती संकलित करण्यासाठी धावपळ उडाली आहे. (Nashik MHADA Lottery DO Letter for information on construction projects in city Run to collect information of Town Planning Department)