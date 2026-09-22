नाशिक

Nashik MIDC Land Acquisition : जमीन संपादनाला ग्रामस्थांचा विरोध भर पावसात आत्मक्लेष आंदोलन; निर्णय मागे न घेतल्यास लोकआंदोलनाचा इशारा

Farmers Hold Protest Amid Heavy Rain : आडवण व पारदेवी येथील जमीन एमआयडीसीने संपादित करू नये, या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी भर पावसात आत्मक्लेष आंदोलन केले.
Nashik MIDC Land Acquisition

Nashik MIDC Land Acquisition

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सकाळ वृत्तसेवा
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नवीन नाशिक : आडवण व पारदेवी येथील जमीन ‘एमआयडीसी’ने संपादित करू नये, या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी सोमवारी (ता. २१) भर पावसात आत्मक्लेष आंदोलन केले. सुपीक शेती, निसर्गसंपदा आणि परिसरातील धरणांमुळे या भागाचे पर्यावरणीय महत्त्व असून, ही जमीन आमची मायभूमी आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत जमीन संपादित होऊ देणार नाही, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली.

प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष साहेबराव दातीर व विष्णू कोकणे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. महिला व पुरुष ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. हातात फलक घेऊन प्रस्तावित जमीन संपादनाचा निषेध करण्यात आला. शेती आणि गावाचे अस्तित्व धोक्यात आणणारा कोणताही निर्णय स्वीकारला जाणार नाही, असे ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले.

Nashik MIDC Land Acquisition
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एमआयडीसीने जमीन संपादनाचा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा यापुढे अधिक तीव्र लोकआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला. सुनील कोकणे, ज्ञानेश्वर कोकणे, ज्योती कोकणे, विमल कोकणे, सुमन कोकणे, उषा कोकणे, सुनीता कोकणे, सविता शेलार, रंजना शेलार, माधुरी कोकणे, नंदा कोकणे, बीजाबाई कोकणे, लता कोकणे, शीतल कोकणे, संगीता रेरे, अनुसया रेरे, सरू रेरे आदी सहभागी झाले होते.

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