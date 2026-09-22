Tata Group: टाटा समूहाच्या वादात शरद पवारांची एन्ट्री! टाटा ट्रस्टबाबत पोस्ट करत म्हणाले...

Sharad Pawar on Tata Group Dispute: टाटा सन्सचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीवरून टाटा ट्रस्ट्स आणि टाटा सन्सच्या संचालक मंडळात मतभेद निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)चे अध्यक्ष शरद पवार यांनी टाटा समूहाच्या संस्थात्मक रचनेबाबत भाष्य करत सोशल मीडिया मध्यम X वर एक पोस्ट केली आहे. टाटा समूहाचा वारसा आणि टाटा ट्रस्टची सामाजिक बांधिलकी जपली गेली पाहिजे, असे पवार म्हणाले. .'टाटा समूहाचा वारसा जपणे ही काळाची गरज'शरद पवार यांनी जमशेदजी टाटा यांच्या विचारांचा उल्लेख करत टाटा कुटुंबाने उद्योगाला समाजसेवेची दिशा दिल्याचे म्हटले. उद्योगातून निर्माण होणारी संपत्ती समाजाच्या हितासाठी वापरली जावी, हा या विचाराचा केंद्रबिंदू असल्याचे त्यांनी लिहिले.टाटा सन्समधील टाटा ट्रस्ट्सची सुमारे 66 टक्के भागीदारी ही जाणीवपूर्वक उभी करण्यात आलेली रचना आहे. या मालकी रचनेमुळे टाटा समूहातील व्यवसायातून मिळणारा लाभांश आरोग्य, शिक्षण, संशोधन आणि ग्रामीण उपजीविका यांसारख्या सामाजिक क्षेत्रांसाठी वापरला जात असल्याचे त्यांनी पोस्टमध्ये नमूद केले..Gold Rate Today: दसरा-दिवाळीआधी सोन्याच्या भावात मोठा बदल! मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात 10 ग्रॅम सोनं कितीला विकलं जातंय?.टाटा सन्सच्या नेतृत्वावरून वाद17 सप्टेंबरला टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने एन. चंद्रशेखरन यांची फेब्रुवारी 2027 पासून आणखी पाच वर्षांसाठी कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून फेरनियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय 4 विरुद्ध 1 मताने झाला. त्याच बैठकीत टाटा सन्सला शेअर बाजारात लिस्ट करण्याच्या दिशेने पुढे जाण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्ती विरोध केला होता. ट्रस्टचे दुसरे नामनिर्देशित संचालक वेणू श्रीनिवासन यांनी मात्र प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. त्यानंतर टाटा ट्रस्ट्सने या निर्णयाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केला असून, कंपनीच्या आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशननुसार (उपनियमावलीनुसार) ट्रस्टच्या नामनिर्देशित संचालकांच्या भूमिकेचा योग्य प्रकारे विचार होणे आवश्यक असल्याचा दावा केला आहे..संस्थात्मक प्रक्रियेचा आदरटाटा समूहाच्या नेतृत्वाबाबत निर्णय घेताना संस्थात्मक प्रक्रिया आणि टाटा ट्रस्टच्या भूमिकेचा आदर झाला पाहिजे, असे शरद पवार यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे. टाटा समूहाचा देशाच्या आणि विशेषतः महाराष्ट्राच्या विकासाशी दीर्घकाळ संबंध राहिला आहे. त्यामुळे टाटा समूहातील वाद संवाद आणि योग्य वैधानिक प्रक्रियेतून सोडवण्याची भूमिका पवारांनी मांडली आहे. त्यांच्या मते, भागधारकांच्या हिताचे संरक्षण करताना कंपनीच्या उपनियमांमध्ये असलेल्या प्रक्रियेचा आदर होणे महत्त्वाचे आहे..Tata Chairman Salary: Tata Sons च्या चेअरमनला किती पगार मिळतो? नोएल टाटांच्या विरोधानंतर पद पुन्हा चर्चेत; आकडा पाहून धक्का बसेल!.'टाटा ट्रस्टची भूमिका कमकुवत होता कामा नये'टाटा ट्रस्ट्सची सामाजिक आणि संस्थात्मक भूमिका कमकुवत झाल्यास आरोग्य, शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रातील विविध संस्थांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असेही पवार यांनी नमूद केले. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, TIFR आणि TISS यांसारख्या संस्थांच्या माध्यमातून टाटा ट्रस्ट्सने सामाजिक क्षेत्रात दीर्घकाळ काम केले असल्याचा संदर्भ त्यांनी दिला. त्यामुळे भारताच्या विकासासाठी स्वतः ला वाहून घेतलेल्या या समूहाचे संस्थात्मक स्वरूप आणि मूल्याधिष्ठित वारसा जपणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी असल्याचे पवारांनी पोस्टमध्ये सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.