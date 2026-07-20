Nashik Milk Collection : नाशिक विभागात खळबळ! FDA च्या धडक कारवाईनंतर तब्बल 2 लाख लिटरने दूध संकलन घटले; काय आहे नेमकं प्रकरण?

-किरण कवडेनाशिक : उशिरा दाखल झालेल्या पावसामुळे दुधाळ जनावरांना हिरवा चारा मिळणे अवघड झाले (Maharashtra dairy farmers milk production news) आहे. त्यातच अन्न व औषध प्रशासनाच्या भेसळ विरोधी धडक कारवाईमुळे नाशिक विभागातील दूध संकलनात तब्बल दोन लाख लिटरची अचानक घट झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे..विभागात नाशिक, धुळे, अहिल्यानगर व जळगाव येथील सहकारी व खासगी दूध संघामार्फत दूध संकलित केले जाते. सहकारी संघाकडून गायीच्या दुधाला ३६ ते ३८ रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला ७० ते ८० रुपये प्रतिलिटर दर मिळतो. संकलित होणाऱ्या दूधाबरोबर वैयक्तिक स्तरावर देखील त्याची विक्री होते..विभागात अहिल्यानगरमधे ४२ लाख लिटर इतके सर्वाधिक दूध संकलित होते. त्यापाठोपाठ नाशिकमधे ८.१६ लाख लि., जळगाव २.८७ लाख लि.,धुळे १.३० लाख लि. या प्रमाणे मे महिन्यात दूध संकलित झाले. सुटे दूध व पिशवी बंद दुधाची विक्री मोठ्या प्रमाणात होते. ग्राहकांकडून ताज्या दुधाची मागणी केली जाते. विक्री पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित दुधाची भुकटी बनविली जाते. तसेच दुग्धजन्य पदार्थांमधे त्याचा प्रामुख्याने वापर होतो..Banda Shaktipeeth Highway Protest : 'शक्तिपीठ महामार्गाच्या नावे विकास नव्हे, विनाश'; बांदावासीयांचे महामार्गाविरोधात सामूहिक गाऱ्हाणे, 214 एकर जमीन जाण्याची भीती.दुग्धजन्य पदार्थांमधे भेसळ होत असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई केल्यामुळे उत्पादकांनी त्याचा चांगलाच धसका घेतलेला दिसतो. दूध संकलनात मेच्या तुलनेत जूनमध्ये १.९६ लाख लिटरने संकलन घटले. यात एकट्या नगरमधे १.७० लाख लिटर तर धुळ्यात दोन हजार लिटरने घट झाली. या तुलनेत नाशिक जिल्ह्यात मात्र सहा हजार लिटरने वाढ झाली असून जळगाव जिल्ह्यातही ३० हजार लिटरची घट झाली आहे..दूध संकलन (सहकार व खासगी दूध संघ)जिल्हा मे २०२६ जून २०२६ उत्पादक शेतकरीनाशिक ८.१८ लाख लि ८.२२ लाख लि ४७४७०धुळे १.३० लाख लि १.२८ लाख लि २,५१९८७अहिल्यानगर ४२ लाख लि ४० लाख लि २३,६६०जळगाव २.८७ लाख लि २.५७ लाख लि २५६८.Loan Waiver Scheme : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी' प्रक्रियेला वेग; तुमच्या खात्यात कधी जमा होणार पैसे? याद्या कधी प्रसिद्ध होणार?.नाशिकला १० लाख लिटरची गरजनाशिक जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या ७० लाख ग्राह्य धरली तरी ०.३०० मिलिलिटर प्रतिमाणसी याप्रमाणे २१ लाख लिटर दुधाची आवश्यकता भासते. परंतु, प्रत्येक व्यक्ती इतक्या प्रमाणात दुधाचे सेवन करत नाही. त्यामुळे दिवसाला दहा लाख लिटरची गरज भासते. साडेआठ लाख लिटर दूध सहकारी व खासगी संस्थांमार्फत संकलित होते. तर असंघटित क्षेत्रातून दोन ते अडीच लाख लिटर असे एकूण ११ लाख लिटर दुधाची विविध प्रकारे विक्री होते. याशिवाय शेतकरी वैयक्तिक स्तरावरही आपली गरज भागवितात. दूध संघामार्फत त्याचे मोजमाप केले जात नाही..वीस लिटरपेक्षा जास्त दूध उत्पादन व विक्री करणाऱ्या व्यक्तींनी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. दूध विक्रीविषयी शासनाला माहिती देणे आवश्यक असून रीतसर परवानगी घेवूनच दूध विक्री व्यवसाय करावा.-एस.आर. शिपूरकर, प्रादेशिक दूग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी.संकलनात घट होण्याची कारणेपावसाअभावी गुरांना मिळणारा ओला चारा कमी होणे.दूध संघापेक्षा खासगी विक्रीत जास्त दर मिळाल्याने संघाच्या संकलनात घट.अन्न व औषध प्रशासनाने विभागाची भेसळविरोधी मोहिमेचा परिणाम..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.