Nashik Municipal Election : नाशिक मनपा निवडणुकीसाठी 'रणशिंग' फुंकले; निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची प्रभागनिहाय फौज तैनात!

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रभाग क्रमांक १ ते ३ साठी उपजिल्हाधिकारी सीमा अहिरे, तर पेठचे तहसीलदार शिवाजी गवळी व महापालिकेचे उपअभियंता जयवंत राऊत व भरत ठाकरे यांची सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. .पंचवटी विभागीय कार्यालयातून नियुक्त झालेले अधिकारी काम पाहतील. प्रभाग ४ ते ६ साठी दिंडोरीचे उपविभागीय अधिकारी अप्पासाहेब शिंदे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, तहसीलदार मुकेश कांबळे व मनपाचे कार्यकारी अभियंता गणेश मैंड व विभागीय अधिकारी मदन हरिश्चंद्र यांची सहायक निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पंचवटी विभागीय कार्यालयातून काम पाहतील..प्रभाग ७, १२ व २४ साठी नाशिक उपविभागीय अधिकारी अर्पिता ठोंबरे, तर तहसीलदार पंकज पवार व कार्यकारी अभियंता सचिन जाधव तसेच विभागीय अधिकारी चंदन घुगे यांची सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती आहे. पश्चिम विभागीय कार्यालयातून काम पाहतील. प्रभाग १३ ते १५ साठी जिल्हा सहनिबंधक संदीप आहेर निवडणूक निर्णय अधिकारी, तर निफाड तहसीलदार विशाल नाईकवाडे तसेच महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता रवींद्र बागूल व पूर्व विभागाचे विभागीय अधिकारी राजाराम जाधव सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहतील. पूर्व विभागीय कार्यालयातून कामकाज चालेल..प्रभाग १६ ते २० व ३० साठी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, तहसीलदार माधुरी आंधळे व मनपा कार्यकारी अभियंता जितेंद्र पाटोळे व शहर विकास अधिकारी प्रशांत सोनवणे सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेत. दिव्यांग भवन कार्यालयातून कामकाज चालेल. प्रभाग १७ ते १९ साठी उपजिल्हाधिकारी शर्मिला भोसले निवडणूक निर्णय अधिकारी, तर तहसीलदार संतोष महाले, उपअभियंता बाळासाहेब गांजूळ व उपअभियंता त्र्यंबक दप्तरे यांची सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती आहे. .नाशिक रोड विभागीय कार्यालयातून कामकाज चालेल. प्रभाग २० ते २२ साठी उपजिल्हाधिकारी अभिजित नाईक यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून तर सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी सुनीता जहाड, कार्यकारी अभियंता प्रकाश निकम व उपअभियंता राजेश पालवे यांची सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती आहे. नाशिक रोड विभागीय कार्यालयातून कामकाज चालेल..प्रभाग २५ ते २८ साठी उपजिल्हाधिकारी महेश जमदाडे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, तहसीलदार वैशाली आव्हाड, कार्यकारी अभियंता रवींद्र पाटील व जगदीश रत्नपारखी यांची सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती आहे. सिडको विभागीय कार्यालयातून कामकाज पाहतील. प्रभाग २७, २९ व ३१ साठी इगतपुरी उपविभागीय अधिकारी डॉ. जी. वी. एस. पवनदत्ता यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, इगतपुरी तहसीलदार अभिजित बारवकर, कार्यकारी अभियंता विशाल गरुड व सिडको विभागीय अधिकारी नानासाहेब साळवे यांची सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती आहे. .Nashik Municipal Election : नाशिकच्या चौकांनी घेतला मोकळा श्वास; आचारसंहितेच्या पहिल्याच दिवशी शेकडो झेंडे जप्त.सिडको कार्यालयातून कामकाज पाहतील. प्रभाग क्रमांक ८ ते ११ साठी निफाड उपविभागीय अधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरूळे यांची नियुक्ती आहे. सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून सिन्नरचे तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख, कार्यकारी अभियंता नरेंद्र शिंदे व सातपूरचे विभागीय अधिकारी सुमन गवळी यांची सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती आहे. सातपूर विभागीय कार्यालयातून कामकाज पाहतील. महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी यासंदर्भात आदेश पारित केले आहे.