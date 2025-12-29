नाशिक

Nashik Election: नाशिकमध्ये महायुतीचं फिस्कटलं! भाजपकडून प्रतिसाद नाही, दोन पक्षांनी घेतला 'हा' निर्णय

Nashik PMC Elections Shiv Sena and NCP Unite, Leaving BJP Alone: नाशिकमध्ये भाजप काय निर्णय घेणार हे मंगळवारी स्पष्ट होईल. तर इतर दोन पक्ष संयुक्तिकरित्या निवडणूक लढवण्याची शक्यता आहे.
नाशिक: आणीबाणीच्या परिस्थितीत महायुतीत मोठा भाऊ असलेल्या भारतीय जनता पक्षाकडून कुठलाच प्रतिसाद मिळत नसल्याने अखेरीस महायुतीतील दोन छोटे भाऊ असलेले शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने संयुक्तपणे निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. जागा वाटपाची घोषणा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या म्हणजे मंगळवारी (ता. ३०) दोन्ही पक्षांकडून केली जाणार आहे.

