Nashik Election: नाशिकमध्ये महायुतीचं फिस्कटलं! भाजपकडून प्रतिसाद नाही, दोन पक्षांनी घेतला 'हा' निर्णय

नाशिक: आणीबाणीच्या परिस्थितीत महायुतीत मोठा भाऊ असलेल्या भारतीय जनता पक्षाकडून कुठलाच प्रतिसाद मिळत नसल्याने अखेरीस महायुतीतील दोन छोटे भाऊ असलेले शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने संयुक्तपणे निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. जागा वाटपाची घोषणा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या म्हणजे मंगळवारी (ता. ३०) दोन्ही पक्षांकडून केली जाणार आहे..गेल्या दोन दिवसांपासून भुजबळ फार्म येथे जागावाटपाच्या बैठका सुरू होत्या. काल रात्री बारा वाजता चर्चेच्या तिसऱ्या फेरीत युतीचा निर्णय घेण्यात आला.आज गोविंद नगर येथील एका हॉटेल मध्ये चौथ्या फेरीत युतीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले..मोठ्या भावाकडून दुरावाशिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून संयुक्तपणे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. केंद्रात व राज्यात महायुती म्हणून सरकार असल्याने महापालिका निवडणुकीतही महायुती म्हणून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वरिष्ठांच्या सुचनेनुसार चर्चा झाली परंतु दोन वेळेच्या चर्चेनंतर भाजपकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे महायुतीतील दोन छोटे भाऊ असलेल्या शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने एकत्र येत निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले..मोठा भाऊ असलेल्या भाजपने प्रतिसाद दिला नाही म्हणून नाईलाजाने युती करावी लागते आहे. जागा वाटप मंगळवारी जाहीर करू.- नरहरी झिरवाळ, अन्न व औषध प्रशासन मंत्रीअनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. परंतु मोठ्या भावाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने दोन्ही छोट्या भावांनी एकत्रित निवडणुका लढण्याचा निर्णय घेतला. -विजय करंजकर, उपनेते, शिवसेना.