Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिकेची प्रभाग रचना जाहीर; २०१७ चाच ‘फॉर्म्युला’ कायम

नाशिक: आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार शुक्रवारी (ता. २२) रात्री उशिरा महापालिकेतर्फे प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली. प्रभाग रचना जाहीर करताना २०१७ नुसारच प्रभागांच्या रचना ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आल्या आहेत. महायुती म्हणून भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र असले तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींमध्ये वर्चस्व राखण्यासाठी सुरू झालेल्या स्पर्धेतून २०१७ ची प्रभाग रचना कायम ठेवण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. .सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी ‘हिरवा कंदील’ दिला. त्यासाठी मुदतही देण्यात आली. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने शासनाला व शासनाने नगरविकास विभागामार्फत महापालिकांना प्रभाग रचना तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. प्रभाग रचना करताना २०१७ नुसारच बहुसदस्य प्रभाग रचना ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेने प्रारूप प्रभाग रचना तयार केली. राज्य शासनाला प्रभाग रचना सादर केल्यावर प्रभाग रचनेत बदल झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला..नगरविकास विभाग शिवसेनेकडे असल्याने त्यानुसार प्रभाग रचना झाल्याचे बोलले जात होते. त्यानंतर मात्र तातडीने २०१७ नुसार प्रभाग रचना कायम ठेवण्यात आली आहे. महापालिकेतर्फेही अशाच प्रकारचा आराखडा राज्य शासनाला सादर करण्यात आला होता. राज्याच्या नगरविकास विभागातर्फे शुक्रवारी महापालिकेने सादर करण्यात आलेली प्रभाग रचना कायम ठेवत रात्री उशिरा जाहीर करण्यात आली. महापालिकेतर्फे २०१७ ची प्रभाग रचना कायम ठेवण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी नगरसेवकांमध्ये मात्र धाकधूक आहे. प्रभागांच्या हद्दीत किमान एक ते दोन टक्के बदल झाल्याचे बोलले जात आहे..नवीन प्रारूप प्रभाग रचनेनुसार स्थितीएकूण सदस्य संख्या - १२२ एकूण प्रभाग- ३१चारसदस्यीय- २९ तीनसदस्यीय- २.Satej Patil : सतेज पाटील यांनी अपशकून करू नये, मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा सल्ला; ...तर, राहुल-चंद्रदीप मित्र असतील.२०१७ ची आरक्षण स्थितीएकूण जागा : १२२ सर्वसाधारण : ६२ ओबीसी : ३३अनुसूचित जाती : १८ अनुसूचित जमाती : ०९महिला आरक्षण : ६१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.