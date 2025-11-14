Nashik Municipal Elections : महायुतीतच 'बिघाडी'! भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादीत स्वबळावर लढण्याची तयारी

नाशिक: पालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या महायुतीच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये वर्चस्वाची लढाई सुरू झाल्याने महायुतीतच ‘बिघाडी’ होण्यासारखी स्थिती आहे. पक्षाचे प्राबल्य असलेले नेते दुसऱ्या पक्षाच्या नेत्यांना झुकते माप द्यायला तयार नसल्याने स्वबळावर रिंगणात उतरण्याची तयारी चालविली आहे. .जिल्ह्यातील ११ पालिकांपैकी दोन-तीन ठिकाणांचा अपवाद वगळता थेट महायुतीत रंगतदार लढत होण्याची शक्यता आहे. यात भाजप-शिवसेनेचे सूत बहुतेक ठिकाणी जुळताना दिसत असल्याने राष्ट्रवादीला बाजूला ठेवण्याची ‘चाल’ ऐनवेळी खेळली जाऊ शकते; तर काही ठिकाणी राष्ट्रवादी स्वबळाच्या मानसिकतेत असल्याने या निवडणुकीत काही लढती महायुतीच्या पक्षांमध्येच होतील, असे जिल्ह्याचे एकूण चित्र आहे..पिंपळगाव बसवंतनगराध्यक्षपद अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी राखीव निघाल्याने प्रबळ इच्छुकांचा हिरमोड झाला. त्यानंतर राजकीय पटलावर वर्चस्व असणारे बनकर कुटुंब एकत्र आल्याने ‘राष्ट्रवादी’समोर आता कुणाचा निभाव लागतो, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भाजप येथे विरोधात लढण्याच्या मानसिकतेत आहे. तसे झाल्यास राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप अशी महायुतीमध्येच लढत होईल. महाविकास आघाडीने एकजूट दाखविल्यास शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला काही प्रमाणात लढा देता येईल..ओझरभाजप येथे स्वबळावर लढण्याच्या विचारात आहे. त्यांच्यासमोर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या निमित्ताने कदम कुटुंबामध्येच वर्चस्वाची लढाई होईल. ‘राष्ट्रवादी’ची भूमिका येथे महत्त्वाची ठरणार आहे. ओझर पालिकेच्या निमित्ताने महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी ही सरळ होणारी एकमेव लढत सध्या दिसून येते. महायुती किंवा महाविकास आघाडीतील इतर पक्षांचा पाठिंबा कुणाला मिळतो, यावरही विजयाची समीकरणे अवलंबून आहेत..चांदवडपालिकेत आणि विधासनभेतही भाजपचे वर्चस्व असल्याने थेट नगराध्यक्ष पदासह सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शिवसेना व राष्ट्रवादीला भाजपसोबत जाण्याशिवाय पर्याय नाही. अपरिहार्य कारणास्तव त्यांना सोबत जावे लागणार असल्याने महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांमध्ये येथे लढत होऊ शकते. विरोधी गटातील नेते भाजपच्या गळाला लागत असल्याने त्यांची ताकद दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे..येवलाभाजप आणि राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये मनोमीलन झाल्याचे चित्र उभे राहिले तरी नगराध्यक्ष पदावरून उभय पक्षाच्या नेत्यांमध्ये रस्सीखेच चालू आहे. भाजप आपला दावा सोडायला तयार नाही. वेळ पडली, तर स्वबळावर लढू; पण माघार घ्यायची नाही, अशी त्यांची मानसिकता झाल्याने आता काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. पक्षीय पातळीवर नेत्यांचे बोलणे सुरू असले तरी त्याचा फारसा काही परिणाम होण्याची शक्यता दिसत नाही. शिवसेना व राष्ट्रवादीला माघार घेण्याशिवाय पर्याय दिसत नाही..नांदगावशिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात एकवेळ भाजपला सोबत घेऊ; पण राष्ट्रवादी नको, अशी ठाम भूमिका आमदारांनी घेतली आहे. मंत्री भुजबळ व आमदार कांदे यांच्यातील वाद सर्वश्रुत असल्याने त्याचे पडसाद या निवडणुकीत उमटतील. स्वबळावर लढण्यासाठी इच्छुकांच्या मुलाखती घेऊन शिवसेनेने सत्ता मिळवण्यासाठी कंबर कसली आहे. पण भाजपमधील काही लोक शिवसेनेसोबत युती करण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र, 'राष्ट्रवादी'ला चार हात लांबच ठेवण्याची तयारी आहे. महाविकास आघाडीला तर उमेदवार मिळण्यापासून सुरुवात करावी लागेल..मनमाडएकाच निवडणुकीत सर्वाधिक गुंता असलेली पालिका म्हणजे मनमाड... येथे शिवसेनेला भाजपसोबत जायचे, तर गणेश धात्रक यांच्या सोबत जावे लागेल. 'राष्ट्रवादी'ला चेहरा नाही. काँग्रेसला नेतृत्त्व आहे. पण पाठीमागे कार्यकर्त्यांची फळी नाही. अशी सर्व विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिवसेना स्वबळावर येथे सत्ता मिळवण्यासाठी आग्रही आहे. यात कुणाला सोबत घेतले जाते आणि कुणाला बाजूला, याचा अजूनही अंदाज बांधणे कठीण आहे..सटाणाभाजप आणि दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे प्राबल्य असलेल्या सटाणा पालिकेत भाजप स्वबळावर लढण्याच्या विचारात आहे. भाजपला रोखण्यासाठी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्रित येऊ शकतात. नाही म्हणायला त्यांना काँग्रेस, शिवसेना (उबाठा), शिवसेना यांचे पाठबळ मिळू शकते. पण खरी लढत महायुतीच्या नेत्यांमध्येच होईल..सिन्नरॲड. माणिकराव कोकाटे यांच्या रूपाने मंत्रिपद मिळाल्याने 'राष्ट्रवादी'ला पालिकेची सत्ता हवी आहे. पण भाजपने येथे शिवसेनेला सोबत घेऊन राष्ट्रवादीसमोर कडवे आव्हान निर्माण केले आहे. भाजप व शिवसेना नेत्यांची एकत्रित बैठकही पार पडली. आता जागावाटपावर शिक्कामोर्तब झाल्यास राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप, शिवसेना अशी महायुतीमध्येच ही लढत होईल. महाविकास आघाडीचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या रूपाने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या उमेदवारांना संधीची अपेक्षा लागून आहे..भगूरशिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळख असलेल्या भगूर पालिकेत दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येऊ शकतात. मात्र, नगराध्यक्ष पदावरून आता रस्सीखेच सुरू आहे. दोन्ही 'राष्ट्रवादी'कडून बलकवडे यांच्याच घरातील उमेदवार असल्याने दोघांमध्ये एकमत होईल की नाही, यावर विजयाचे समीकरण ठरेल. दोन्ही राष्ट्रवादी स्वतंत्र लढल्यास शिवसेना स्वबळावर लढण्याच्या विचारात आहे. या तिघांमधील ओढाताणीत भाजप अजून दूर आहे. समीकरण कुठे जुळते, याचा विचार करून निर्णय घेण्याची त्यांनी तयारी ठेवली आहे..त्र्यंबकेश्वरभाजपकडे कधी नव्हे इतक्या इच्छुकांनी उमेदवारीसाठी दावा केला आहे. नगराध्यक्ष पदावरून रस्सीखेच सुरू आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने येथील निवडणुकीला वेगळे वलय असल्यामुळे सर्वच इच्छुक तयारीला लागल्याचे दिसून येते. भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याकडेच इच्छुकांची संख्या जास्त असल्याने दोघांमद्येच लढत होण्याची शक्यता दिसते..इगतपुरीभाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी अशी लढत होण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेला सोबत घेण्याची तयारी राष्ट्रवादीने ठेवली असली तरी त्याचा किती परिणाम होईल, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. महाविकास आघाडी एकत्रितपणे त्यांच्यासमोर आव्हान देण्याच्या तयारीत आहे. पण महायुतीच्या जागावाटपावरून नाराज झालेले उमेदवार गळाला लावण्याची त्यांची तयारी दिसते. इच्छुकांची संख्या अधिक असली तरी दुरंगी सामना रंगण्याची शक्यता आहे. 