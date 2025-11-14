नाशिक

Nashik Municipal Elections : महायुतीतच 'बिघाडी'! भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादीत स्वबळावर लढण्याची तयारी

Nashik Municipal Elections Trigger Intense Political Realignment :नाशिक जिल्ह्यातील नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये सुरू असलेली रस्सीखेच आणि स्वबळावर लढण्याच्या तयारीमुळे जिल्ह्याचे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.
Nashik Municipal Election

Nashik Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: पालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या महायुतीच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये वर्चस्वाची लढाई सुरू झाल्याने महायुतीतच ‘बिघाडी’ होण्यासारखी स्थिती आहे. पक्षाचे प्राबल्य असलेले नेते दुसऱ्या पक्षाच्या नेत्यांना झुकते माप द्यायला तयार नसल्याने स्वबळावर रिंगणात उतरण्याची तयारी चालविली आहे.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Nashik
maharashtra
NCP
election
Muncipal corporation
Ozar
Conflict
Chandawad
Mahayuti
Pimpalgaon Baswant

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com