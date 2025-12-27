Nashik Municipal Election : प्रभाग सात, बारा, तेरा ठरणार सर्वांत ‘हॉट’; महायुतीत जागावाटपावरून रस्सीखेच, बंडखोरीचे सावट

नाशिक: महापालिका निवडणुकीत संपूर्ण पश्चिम विभाग राजकीयदृष्ट्या ‘हॉट’ ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाजपमध्ये दिग्गजांना प्रवेश दिल्यानंतर पक्षातूनच झालेला विरोध, महाविकास आघाडीतून कडवी झुंज देण्यासाठी केलेली व्यूहरचना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने टाकलेले जाळे, भाजपच्या निष्ठावंतांकडून मिळणारी छुपी रसद व सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सर्वपक्षीय शहर विकास आघाडीच्या बॅनरखाली तयार होणारे विरोधकांचे पॅनल या बाबी प्रभाग तेरा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरणार आहे..महापालिका निवडणुकीसाठी भाजप, शिवसेनेची महायुती होणार असल्याचे दोन्ही पक्षांकडील नेत्यांकडून छातीठोकपणे सांगितले जात असले तरी सन्मानपूर्वक जागांचा तोडगा निघत नसल्याने स्वबळाची तयारी दोन्ही पक्षांकडून सुरु झाली आहे. प्रत्येक प्रभागात भाजपला किंवा शिवसेनेला तोडीस तोड देण्यासाठी पॅनल तयार केले जात आहे. .आतापर्यंत भाजप व शिवसेनेमध्ये झालेल्या प्रवेशाबद्दल फारशी चर्चा झाली नाही. परंतु, प्रभाग तेरामध्ये दोन दिवसांपूर्वी कॉंग्रेसचे शाहु खैरे व शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे माजी महापौर विनायक पांडे व ॲड. यतीन वाघ यांच्या प्रवेशाला भाजपमध्ये कडाडून विरोध झाल्यानंतर हा प्रभाग चर्चेत आला. त्यामुळे दिग्गज नेते पक्षात घेतले तरी भाजपला अंतर्गत विरोधामुळे निवडणूक सोपी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे..सात-बारामध्ये पुन्हा संघर्षप्रभाग क्रमांक ७ हा देखील दरवेळेप्रमाणे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरणार आहे. प्रभाग तेरामधील इतर पक्षांतील नेत्याने भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर या प्रवेशाला कडाडून विरोध करणाऱ्या आमदार प्रा. देवयानी फरांदे याच प्रभागात वास्तव्याला आहे. तसेच शिवसेनेचे उपनेते अजय बोरस्ते हे अनेक वर्षांपासून या प्रभागातून निवडणूक लढवून सातत्याने विजयी देखील होत आहे. मागील निवडणुकी प्रमाणे महायुती स्वबळ अजमाविण्याची दाट शक्यता आहे. .त्यामुळे बोरस्ते यांना पराभूत करण्यासाठी आमदार फरांदे यांच्याकडून व्यूहरचना आखली जाणार. युती झाली तरी उमेदवारी द्यायची कोणाला? असा प्रश्न भाजपसमोर आहे. बोरस्ते यांच्यासाठी शिवसेनेला एक जागा सोडावी लागेल. तर उर्वरित तीन जागा भाजपने लढविल्या तरी महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या पहिल्या महिला सभापती राहिलेल्या हिमगौरी आहेर-आडके, आमदार सीमा हिरे यांचे दीर योगेश (मुन्ना) हिरे, आमदार फरांदे यांचे पुत्र अजिंक्य व फरांदे यांचे कट्टर समर्थक माजी नगरसेवक स्वाती भामरे तसेच वर्षा भालेराव यांच्यापैकी कोणाचा पत्ता कट करायचा? असा प्रश्न भाजप समोर राहणार आहे. युती झाल्यास तिकीट नाकारणे व युती न झाल्यास बोरस्ते यांच्या समोर कोणाला उभे करायचे? यावरून भाजपमध्ये संघर्ष बघायला मिळणार आहे..BMC Election: अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीची बीएमसी निवडणुकीत एन्ट्री? दोन्ही मुलींकडून वडिलांसोबत अर्ज दाखल; कोणत्या जागेवरून लढणार?.प्रभाग १२ मध्ये इच्छुकांची गर्दीप्रभाग बारा भाजप साठी डोकेदुखी ठरणार आहे. भाजपकडे इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. महायुती झाल्यास शिवसेना किमान एक जागेवरचा हक्क दाखवेल. त्यात राष्ट्रवादीला सोबत घेतल्यास शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांच्यासाठी व डॉ. हेमलता पाटील यांच्यासाठी दोन जागा मागितल्या जाणार असल्याने भाजपला एकाच जागेवर समाधान मानावे लागेल. भाजपचे दोन व कॉंग्रेसचे दोन नगरसेवक या मतदार संघातून मागील निवडणुकीत निवडून आले आहेत. शिवाजी गांगुर्डे तीन टर्मपासून निवडून येत असल्याने त्यांचा पहिला दावा राहील. त्यांचा पत्ता कट झाल्यास पक्षाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. उर्वरित जागांवर भाजप मध्ये इच्छुकांची रांग आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.