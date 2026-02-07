Nashik Municipal Corporation : नाशिक मनपात सत्तेच्या गणितात 'उबाठा'ला लॉटरी; विरोधी पक्षनेतेपदाचा मार्ग मोकळा!

नाशिक: नाशिक महापालिकेत भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना सत्तेत बसल्याने नियमानुसार शिवसेना (उबाठा) पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपदाची लॉटरी लागली आहे. भाजप-शिवसेना एकत्रित सत्तेचा प्रयोग शिवसेना (उबाठा) पक्षासाठी फायदेशीर ठरला आहे; तर काँग्रेसबरोबर आघाडी म्हणून नोंदणी करण्यात आल्याने गुणांक वाढत असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचा स्वीकृत सदस्य कमी होऊन शिवसेना (उबाठा) किंवा काँग्रेसचा एक सदस्य स्वीकृत म्हणून बसेल..महापालिका निवडणुकीत भाजप व शिवसेनेची युती झाली नाही. भाजप ७२ जागा मिळवून सर्वात मोठा पक्ष ठरला. शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत युती करत निवडणुका लढविल्या. शिवसेनेला २६, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला चार जागा मिळाल्या. राज्यात महापालिकांमध्ये सत्तेचे गणित जुळवताना नाशिकमध्ये भाजपने शिवसेनेसोबत युती केली. विलास शिंदे यांच्याकडे उपमहापौरपद देण्यात आले. .महापालिकेत १५ जागा मिळवून शिवसेना (उबाठा) तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. महापालिका अधिनियमात १९-१ (अअ) नुसार विरोधी पक्षनेतेपदाची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यात जो निर्वाचित महापालिका सदस्य मोठे संख्याबळ असलेल्या विरोधी पक्षाचा त्या वेळी नेता असेल आणि महापौरांकडून ज्याला तशी मान्यता मिळाली असेल, तो विरोधी पक्षनेता असेल असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. .महापौरपद भाजपकडे, तर उपमहापौरपद शिवसेनेकडे गेल्याने तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या शिवसेना (उबाठा)कडे विरोधी पक्षनेते पद जाण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. यासंदर्भात २०१२ मध्ये ठाणे महापालिकेत विरोधी पक्षनेते पदावरून वाद निर्माण झाला होता. .उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने या पदाबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. एखादा पक्ष सत्तेत सहभागी झाल्यास त्यानंतर सर्वाधिक सदस्य संख्या असलेल्या पक्षाला व त्या पक्षाच्या सचिवांनी नियुक्त केलेल्या नेत्याकडे विरोधी पक्षनेते पद द्यावे, असे आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे. त्यामुळे कायदेशीर शिवसेना (उबाठा)लाच विरोधी पक्षनेते पद द्यावे लागणार आहे..भारतीय तटरक्षक दलाची धाडसी कारवाई! मध्य समुद्रात आंतरराष्ट्रीय तेल तस्करी रॅकेटचा पर्दाफाश.आघाडीचे दोन स्वीकृत सदस्यमहापालिकेत भाजपचे ७२ सदस्य आहेत. एकूण सदस्यांच्या दहा टक्के सदस्य नियुक्त केले जात असल्याने भाजपचा गुणांक ५.९० होतो. त्यामुळे भाजपचे सहा सदस्य स्वीकृत होतील. शिवसेना व मनसेचा गुणांक २.२१ होत असल्याने दोन स्वीकृत जातील; तर आता शिवसेना (उबाठा) व काँग्रेसने आघाडी म्हणून नोंदणी केल्याने १८ सदस्य होतात. त्यामुळे गुणांक १.४७ होतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गुणांक ०.३२ आहे. आघाडीचा गुणांक राष्ट्रवादीपेक्षा अधिक म्हणजे .४७ असल्याने आघाडीचे दोन स्वीकृत सदस्य होतील, असे जाणकारांचे मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.