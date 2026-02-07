नाशिक

Nashik Municipal Corporation : नाशिक मनपात सत्तेच्या गणितात 'उबाठा'ला लॉटरी; विरोधी पक्षनेतेपदाचा मार्ग मोकळा!

Shiv Sena UBT Likely to Get Opposition Leader Post in Nashik : भाजप-शिवसेना एकत्रित सत्तेचा प्रयोग शिवसेना (उबाठा) पक्षासाठी फायदेशीर ठरला आहे; तर काँग्रेसबरोबर आघाडी म्हणून नोंदणी करण्यात आल्याने गुणांक वाढत असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचा स्वीकृत सदस्य कमी होऊन शिवसेना (उबाठा) किंवा काँग्रेसचा एक सदस्य स्वीकृत म्हणून बसेल.
नाशिक: नाशिक महापालिकेत भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना सत्तेत बसल्याने नियमानुसार शिवसेना (उबाठा) पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपदाची लॉटरी लागली आहे. भाजप-शिवसेना एकत्रित सत्तेचा प्रयोग शिवसेना (उबाठा) पक्षासाठी फायदेशीर ठरला आहे; तर काँग्रेसबरोबर आघाडी म्हणून नोंदणी करण्यात आल्याने गुणांक वाढत असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचा स्वीकृत सदस्य कमी होऊन शिवसेना (उबाठा) किंवा काँग्रेसचा एक सदस्य स्वीकृत म्हणून बसेल.

