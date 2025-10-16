Nashik Election : एकाच घरात तब्बल ८१३ मतदार! जुने नाशिकमधील नानावली भागात धक्कादायक प्रकार

जुने नाशिक: जुने नाशिक परिसरातील नानावली भागात एकाच घरात तब्बल ८१३ मतदार असल्याचा धक्कादायक प्रकार घडल्यानंतर संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली आहे. प्रत्यक्षात ‘त्या’ घरात केवळ तीनच जण राहत असल्याचे उघड झाले असून, निवडणूक यंत्रणेच्या अचूकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..राज ठाकरे यांच्यासह महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्याचे निवडणूक आयुक्तांची भेट घेऊन मतदार याद्यांतील अनियमिततेबाबत पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी जयंत पाटील यांनी जुने नाशिक परिसरातील ३८२९ क्रमांकाच्या घरात ८१३ मतदार नोंदले गेल्याचे उदाहरण देत निवडणूक प्रक्रियेवरच प्रश्न उपस्थित केला..‘सकाळ’च्या प्रत्यक्ष पाहणीत धक्कादायक वास्तव‘सकाळ’च्या प्रतिनिधींनी संबंधित ठिकाणी भेट दिली असता, ३८२८ आणि ३८२९ क्रमांकांची घरे मिळून ‘साईसखा पार्क’ नावाची इमारत उभी असल्याचे दिसून आले. जयंत पाटील यांनी उल्लेख केलेल्या ३८२९ क्रमांकाच्या घरात प्रत्यक्षात फक्त लक्ष्मणराव सखाराम मांडे (वय ८०), पत्नी मीरा (७०) आणि मुलगा उमेश (३८) असे तीनच जण राहत असल्याचे स्पष्ट झाले..निवडणूक यंत्रणेवर संशयाची छायाया घटनेने नानावली परिसरात दिवसभर चर्चेला उधाण आले आहे. नागरिकांमध्ये मतदारयाद्या फेरफार, बनावट मतदार आणि राजकीय हस्तक्षेप याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. प्रत्यक्षात तीन जण राहत असताना ८१३ मतदारांची नोंद कशी झाली, हा प्रश्न आता निवडणूक आयोगासमोर आव्हान ठरत आहे..Kolhapur Politics : नेत्यांची लागणार कसोटी! विधानसभा-लोकसभेत दिलेला 'तो' शब्द पाळण्याचे मोठे आव्हान, कार्यकर्त्यांचा 'पैरा' फेडावा लागणार.ही घटना केवळ प्रशासनातील दुर्लक्ष नव्हे, तर लोकशाही प्रक्रियेवरील घाव आहे. मतदारयाद्यांतील अशा फुगवलेल्या आकड्यांनी निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्न निर्माण केला आहे. निवडणूक आयोगाने याची सखोल चौकशी करून जबाबदारांवर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे..आमच्या घरात कधीही इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लोक राहिले नाहीत. आमच्या तिन्ही मुलींचे विवाह दहा वर्षांपूर्वी झाले आहेत. सध्या आम्ही तिघेच येथे राहतो. तीन वर्षांपूर्वी जुने घर पाडून नवे बांधले. तरीही आमच्या नावावर ८१३ मतदार असल्याचे ऐकून आम्हालाही धक्का बसला. या प्रकरणाची चौकशी व्हावी.- लक्ष्मणराव मांडे, घरमालक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.