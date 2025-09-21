नाशिक

Nashik Navratri : २७ वर्षांनंतर दहा दिवसांचा नवरात्रोत्सव; देवीभक्तांमध्ये उत्साहाचे वातावरण

Nashik to Celebrate 10-Day Shardiya Navratri Festival in 2025 : शारदीय नवरात्रोत्सवाला सोमवारपासून प्रारंभ होत आहे. यंदा तृतीया तिथीच्या वृद्धीमुळे हा उत्सव दहा दिवसाचा असणार आहे. त्यासाठी शहर-परिसरातील देवी मंदिरामध्ये आकर्षक सजावटीसह विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे.
Navratri

Navratri

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आश्विन शुक्ल प्रतिपदा अर्थात आदिशक्ती आदिमायेच्या शारदीय नवरात्रोत्सवाला सोमवारपासून (ता. २२) प्रारंभ होत आहे. यंदा तृतीया तिथीच्या वृद्धीमुळे हा उत्सव दहा दिवसाचा असणार आहे. त्यासाठी शहर-परिसरातील देवी मंदिरामध्ये आकर्षक सजावटीसह विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
Navratri Festival
maharashtra
festival
Elephant
Navratri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com