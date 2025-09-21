Nashik Navratri : २७ वर्षांनंतर दहा दिवसांचा नवरात्रोत्सव; देवीभक्तांमध्ये उत्साहाचे वातावरण

नाशिक: आश्विन शुक्ल प्रतिपदा अर्थात आदिशक्ती आदिमायेच्या शारदीय नवरात्रोत्सवाला सोमवारपासून (ता. २२) प्रारंभ होत आहे. यंदा तृतीया तिथीच्या वृद्धीमुळे हा उत्सव दहा दिवसाचा असणार आहे. त्यासाठी शहर-परिसरातील देवी मंदिरामध्ये आकर्षक सजावटीसह विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे..यंदा अकरा दिवसांचा गणेशोत्सव साजरा केल्यानंतर नवरात्रोत्सवदेखील १० दिवसांचा असणार आहे. त्यामुळे देवीभक्त आनंदित झाले आहेत. दरम्यान, नवरात्रोत्सव नऊ दिवसाचा असतो. पण तिथीच्या क्षय अथवा वृद्धी यामुळे हा उत्सव आठ किंवा दहा दिवसही साजरा केला जातो. त्यानुसार यंदा तृतीय तिथीच्या वृद्धीमुळे दहा दिवसांचा नवरात्रोत्सव साजरा होणार आहे. .नवरात्रीसाठी नाशिकची ग्रामदेवता कालिका मातेसह श्री भद्रकाली, भगूरची रेणुका माता तसेच शहर-परिसरातील देवी मंदिर सज्ज झाली आहेत. नवरात्रीच्या दहा दिवसात विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. उत्सवकाळात नऊ दिवस उपवास करणे शक्य नसल्यास धार्मिक मान्यतेनुसार पहिल्या व शेवटच्या दिवशी उपवास करू शकतात, अशी माहिती धर्म अभ्यासकांनी दिली आहे..घटस्थापनेचा मुहूर्तअमृत मुहूर्त : सकाळी ६.१९ ते ७.४९शुभ मुहूर्त : सकाळी ९.१४ ते १०.४९अभिजित मुहूर्त : सकाळी ११.५५ ते १२.४३सायंकाळी : ६.२७ ते ७.५७.नवरात्रीचे मुख्य दिवस२६ सप्टेंबर : ललिता पंचमी, महालक्ष्मी पूजन२९ सप्टेंबर : दुर्गाष्टमी३० सप्टेंबर : महाष्टमी उपवास२ ऑक्टोबर : विजयादशमी.Nashik Municipal Corporation : नाशिककरांसाठी आनंदाची बातमी; महापालिका आखणार नवीन वाहतूक धोरण.२७ वर्षांनंतर यंदा नवरात्रोत्सव हा पूर्ण १० दिवस असणार आहे. देवीच्या आगमनाचे वाहन जसे असते, त्यावरून भविष्यकालीन घटनांचा अंदाज बांधता येतो. यंदा हत्तीवरून देवीचे आगमन आहे. सामाजिक दृष्टीने संपत्ती, सौख्य, आनंद याचे हे संकेत आहे.- नरेंद्र धारणे, धर्मशास्त्र अभ्यासक, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.