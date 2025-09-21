Nashik Navratri Celebrations : नाशिकमध्ये टिपऱ्यांच्या बाजारपेठेत गर्दी; दांडियाचा उत्साह शिगेला

पंचवटी: नवरात्रोत्सव सोमवारी (ता. २२) सुरू होत आहे. घरोघरी घटस्थापना केली जाते, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी देवीच्या मूर्तींची स्थापना करून त्याभोवती गरबा आणि दांडिया खेळला जातो. दांडिया खेळण्याची युवा वर्गातील क्रेझ दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे यंदा टिपऱ्यांना मोठी मागणी आहे. ही वाढती मागणी लक्षात घेऊन दरवर्षीप्रमाणे यंदाही गोदाघाटावरील म्हसोबा पटांगणाशेजारी, भाजी मंडईच्या पायऱ्यांजवळ घाऊक दरात टिपऱ्या विक्रीसाठी उपलब्ध झाल्या आहेत..येथे २० ते २५ कुटुंबे छोटे टिपरे तयार करून त्यांना रंगविण्याचे आणि सजवण्याचे काम करतात. काही टिपऱ्यांवर विविध रंगांची बेगड लावली जाते आणि त्यांच्या टोकाला छोटे घुंगरू जोडून त्या अधिक आकर्षक केल्या जातात. आकार आणि सजावटीनुसार, या टिपऱ्यांची जोडी १० रुपयांपासून ते ५० रुपयांपर्यंत विकली जाते. .कणसार या खास झाडाच्या फांद्यांपासून या टिपऱ्या बनवल्या जातात. धुळे जिल्ह्यात या झाडांची संख्या जास्त आहे. जून महिन्यात या झाडांच्या सरळ आणि बारीक फांद्या तोडल्या जातात. त्यानंतर त्या फांद्या भाजून त्यांची साल काढली जाते, ज्यामुळे त्या पांढऱ्याशुभ्र दिसू लागतात. मग त्यावर विविध रंगांनी आणि डिझाईन्सनी रंगकाम केले जाते. साधारणतः दीड फूट लांबीच्या या टिपऱ्यांची विक्री केली जाते..Solapur: सोलापूरच्या रूपाभवानी मंदिरात उद्या घटस्थापना; जाणून घ्या नवरात्रातील खास कार्यक्रमांची माहिती.दहा दिवसांसाठी नाशिकमध्ये मुक्कामहे विक्रेते दरवर्षी खास टिपऱ्यांची विक्री करण्यासाठी नाशिकला येतात. ते साधारणतः दीड फूट लांबीच्या टिपऱ्यांचे पॉकेट्स ट्रकमध्ये भरून नाशिकच्या बाजारात आणतात आणि नंतर त्यांना रंगरंगोटीचे काम करतात. मोठ्या मेहनतीने पैसे कमावण्याच्या उद्देशाने हे विक्रेते नवरात्रीच्या काही दिवस आधी गोदाघाटावर हजर होतात आणि नवरात्रीच्या दहा दिवसांसाठी त्यांचा मुक्काम याच ठिकाणी असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.