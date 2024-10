Nashik News : अंबासनच्या पोस्ट कार्यालयात मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या बहिणींची हेळसांड!

अंबासन, (जि.नाशिक) : येथील पोस्ट कार्यालयातील खातेदार असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या बहिणींची हेळसांड होत आहे. सकाळपासून रांगेत ताटकळत उभे राहूनही पैसे मिळत नसल्याने हताशपणे माघारी फिरावे लागत आहे. दरम्यान सदर पोस्ट कार्यालयात लाडक्या बहिणींना व्यवस्थित वागणूक दिली जात नसल्याचा आरोप खातेदार महिलांनी केला आहे. (negligence towards women queue at post office in ambasan)