आमदार काकांनी केला ठेकेदार पुतण्याचा पर्दाफाश, बनावट कागदपत्रे जोडून जिल्हा परिषदेची फसवणूक; गुन्हा दाखल

ठेकेदार नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्र सादर केल्याचा प्रकार उघडकीस आलाय. आमदार सुहास कांदे यांनी चौकशी करताना त्यांच्या पुतण्याचं नाव समोर आलंय. या प्रकरणी आमदार सुहास कांदे यांचा पुतण्या देवेंद्र कांदे याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेची फसवणूक केल्याची तक्रार त्याच्याविरोधात करण्यात आलीय..नाशिक जिल्हा परिषदेचे अधिकारी प्रदीप आहिरे यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. त्यानंतर गुरुकृपा एंटरप्रायजेसचे देवेंद्र कांदे याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. ठेकेदार नोंदणी प्रमाणपत्र बनवण्यासाठी बनावट कागदपत्रं सादर करून ठेकेदार नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे..Satara : महिला डॉक्टर मृत्यू प्रकरणी अंबादास दानवेंचे गंभीर आरोप, थेट भाजपच्या माजी खासदाराचं नाव घेतलं.गुरुकृपा एंटरप्रायजेसनं जिल्हा परिषदेत वर्ग ५ ठेकेदार नोंदणीसाठी अर्ज केला होता. यात ५० लाखांपर्यंतच्या कामाचं कंत्राट दिलं जातं. या ठेकेदार नोंदणीसाठी अर्ज करताना काही कागदपत्रं दिली जातात. या नोंदणी कागदपत्रांची मागणी आमदार सुहास कांदे यांनी दोन महिन्यांपूर्वी केली होती..आमदार कांदे यांना संबंधित विभागाने कागदपत्रं दिली असता त्यातल्या गुरुकृपा एंटरप्रायजेसच्या कामाच्या कागदपत्रांची पडताळणी करावी अशी विनंती केली. जेव्हा जिल्हा परिषदेनं कागदपत्रं आणि कामांची पडताळणी केली असता ती कामं केलीच नसल्याचं उघड झालं..बाजार समितीकडून काम पूर्ण झाल्याचं प्रमाणपत्र किंवा पडताळणी पत्र दिलं नसल्याचं समोर आलं. यानंतर चौकशीत ठेकेदाराकडून बनावट कागदपत्रं आणि खोटी प्रमाणपत्रं सादर केल्याचं आढळून आलं. आता या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..