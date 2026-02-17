Leopard inside ZP School : बछड्यांना घेऊन बिबट्या आला शाळेच्या आवारात.., मुलं झाली भयभीत, 'त्या' रात्री नेमकं काय घडलं?

निफाड (नाशिक) : जिल्ह्यात बिबट्यांचे बछड्यांसह दर्शन ही बाब आता नवी राहिलेली नाही, मात्र शिवडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या (Shivdi school leopard) आवारात रविवारी (ता.१६) रात्री बिबट्या व बछड्याचे दर्शन झाल्याने पालक व विद्यार्थ्यांत दहशत निर्माण झाली. नागरिकांनी त्याला हटकल्याने बछडे एका बाजूने तर बिबट्या दुसऱ्या दिशेला गेला. .यामुळे दोन्ही एकमेकांच्या शोधात कधीही येऊ शकतात य भितीने पालक-शिक्षक अन विद्यार्थ्यांची पाचावर धारण बसली आहे. बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी त्वरित पिंजरा लावावा अशी मागणी पालक व स्थानिक नागरिकांनी केली आहे. शिवडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत पहिली ते चौथीचे एकूण साठ तर अंगणवाडीत दहा पंधरा मुले आहेत..या ठिकाणी लोकवस्ती असून शेतकरी शेतात राहतात. सुमारे पंधरा वीस दिवसापासून परिसरात वेगवेगळ्या ठिकाणी बिबट्या निदर्शनास आला होता, त्यामुळे नागरिक भयभीत होते. मात्र, रविवारी रात्री बिबट्या बछड्यासह जिल्हा परिषद शाळेच्या आवारात पहुडलेला दिसल्याने स्थानिकांनी आरडाओरड केली. त्यावेळी बिबट्या व बछड्याची ताटातूट झाली, ते वेगवेगळ्या दिशेला पळाले. मात्र, त्यामुळे पालकांत भीतीचे वातावरण आहे..Nafisa Begum Sattar Passes Away : माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या पत्नी नफिसाबेगम यांचे निधन; आज सिल्लोडमध्ये होणार अंत्यसंस्कार.बिबट्यांचा तत्काळ बंदोबस्त करावा अशी मागणी शिवडीचे माजी सरपंच प्रमोद क्षीरसागर, माजी उपसरपंच संजय शिंदे, अरुण क्षीरसागर, शालेय व्यवस्थापन समितीचे महेश शिंदे, गणेश जेऊघाले, मनोहर जाधव, मनोज खापरे, रोशन शिंदे, जगन्नाथ जेऊघाले, ऋषी शिंदे, प्रमोद शिंदे, दौलत शिंदे, गोरख क्षीरसागर, दिलिप शिंदे, गोरखनाथ जेऊघाले आदींसह स्थानिक ग्रामस्थांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.