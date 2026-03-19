Ashok Kharat Arrested : 'कॅप्टन' खरातचा घाणेरडा चेहरा उघड; पोलिस तपासात समोर आली धक्कादायक माहिती, राजकीय वर्तुळात खळबळ

नाशिक : अंकज्योतिषाच्या आडून 'भविष्य बदलण्याचे' आमिष दाखवत उच्चभ्रू वर्तुळात वावरणाऱ्या 'कॅप्टन' खरातचा घाणेरडा चेहरा अखेर समोर आला आहे. महिलांच्या वैयक्तिक अडचणींचा गैरफायदा घेत 'विधी'च्या नावाखाली लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या या 'हायप्रोफाइल' भोंदू अशोक खरातला नाशिक शहर गुन्हे शाखेच्या पथकाने बुधवारी (ता. १८) पहाटे गोविंदनगर परिसरातील त्याच्या बंगल्यात बेड्या (Ashok Kharat arrest news Nashik) ठोकल्या..जिल्हा न्यायालयाने त्याला २४ मार्चपर्यंत सहा दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. पोलिसांनी राबविलेल्या शोधमोहिमेत महिलांच्या लैंगिक शोषणाचे तब्बल ५८ व्हिडिओ पोलिसांच्या हाती लागल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते..अशोककुमार एकनाथ खरात (वय ६७, रा. कर्मयोगीनगर, गोविंदनगर) असे अटक करण्यात आलेल्या भोंदूबाबाचे नाव आहे. २८ वर्षीय पीडितेच्या फिर्यादीनुसार, सरकारवाडा पोलिसांत अत्याचारासह जादूटोणाविरोधी कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. मध्यरात्री गुन्हा दाखल होताच, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या आदेशानुसार, शहर गुन्हे शाखा युनिट एकच्या पथकाने संशयित खरात याच्या गोविंदनगर परिसरातील बंगल्यावर छापा टाकला..गाढ झोपेत असलेल्या संशयित खरातला बेड्या ठोकत अटक करण्यात आली. ही कारवाई बुधवारी पहाटे तीनच्या सुमारास करण्यात आली. कारवाई होईपर्यंत पोलिस आयुक्त कर्णिक, गुन्हे शाखेचे सहायक आयुक्त संदीप मिटके हे गुन्हे शाखा युनिट एक येथे तळ ठोकून होते. बुधवारी दुपारी खरात यास जिल्हा न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. गुन्ह्याचा तपास युनिट एकचे वरिष्ठ निरीक्षक डॉ. अंचल मुदगल हे करीत आहेत..कॅनडा कॉर्नरचे कार्यालयच अड्डासंशयित खरातने मर्चंट नेव्हीतून निवृत्त झाल्यावर सुमारे २० वर्षांपूर्वीच कॅनडा कॉर्नर येथील 'बीएसएनएल'समोरील 'ओकस डेव्हलपर्स ॲन्ड प्रॉपर्टीज' या नावाने अंकज्योतिषाचे दुकान थाटले. या कार्यालयात त्याची आलिशान केबीन आहे. केबीनमध्ये सीसीटीव्ही असताना त्याने एक ना अनेक महिलांवर अत्याचार केल्याचे पोलिस तपासातून समोर येत आहे. कार्यालयाबाहेर अनेक जण बसलेले असताना तो आत महिलेवर अत्याचार करीत असल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. विशेषत: शारीरिक क्षमता वाढविण्यासाठी त्याने तुर्कीतून औषध आणल्याची चर्चा आहे..तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदेंमुळे चर्चेतनोव्हेंबर २०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे शिर्डी दौऱ्यावर आले असता, त्यांनी शिर्डी- सिन्नर रस्त्यावरील मिरगाव (ता. सिन्नर) येथील श्री ईशान्येश्वर मंदिराला भेट दिली होती. या मंदिर ट्रस्टचा तो अध्यक्ष आहे. 'मर्चंट नेव्ही''तून निवृत्त झाल्यावर त्याने अंकज्योतिष सांगणे सुरू केले होते. विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह माजी मंत्री दीपक केसरकर, 'राष्ट्रवादी'चे सुनील तटकरे, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्यासह राजकीय, उच्चभ्रू वर्गातील अनेकांचे खरातकडे येणे- जाणे होते..रूपाली चाकणकर आल्या चर्चेतकॅप्टन अशोक खरात याला अटक होताच, सोशल मीडियावर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा चाकणकर यांची खरात याच्याबरोबरची छायाचित्रे व्हायरल झाली आहेत. खरात याची पाद्यपूजा करतानाचा व्हिडिओही व्हायरल झाला. यापूर्वीही पुण्यातील एका महिलेच्या लैंगिक शोषणाची तक्रार आली असता, चाकणकर यांनी दबाव आणून तो प्रकार दडपल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे समाजमाध्यमांवर चाकणकर यांच्यावर टीकेची झोड उठली..२०२२ पासून पीडितेवर अत्याचारशहर परिसरातील रहिवासी असलेली पीडिता २०२२ मध्ये संशयित अशोक खरातच्या संपर्कात आली होती. तिच्या वैवाहिक भविष्यासह काही समस्यांबाबत ती खरातकडे गेली होती. तेव्हापासून खरात तिच्या अंकज्योतिषानुसार उपाय व विधी करीत होता. मात्र, याच दरम्यान त्याने कॅनडा कॉर्नर येथील त्याच्या 'ओकस डेव्हलपर्स ॲन्ड प्रॉपर्टीज' या कार्यालयात पीडितेवर अत्याचार केले. तिच्या पतीला कार्यालयाबाहेर काढून दिल्यावर तो तिच्यावर अत्याचार करीत असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. सततच्या अत्याचारामुळे तिने पोलिसांत येण्याचे धाडस दाखविले. या प्रकाराचे गांभीर्य ओळखून पोलिस आयुक्त कर्णिक यांनी कारवाईचे आदेश दिले. गुन्हा दाखल होताच खरातला बेड्या ठोकण्यात आल्या..५८ आक्षेपार्ह व्हिडिओनाशिक शहर गुन्हे शाखेने केलेल्या प्राथमिक तपासात खरात याचे महिलांबरोबर शारीरिक संबंधाचे तब्बल ५८ व्हिडिओ हाती लागल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले; परंतु सध्या तरी एकाच पीडित महिलेने तक्रार दिली आहे. या व्हिडिओत शहरातीलच नव्हे, तर परजिल्ह्यांतील उच्चभ्रू वर्गातील महिलांचेही व्हिडिओ असल्याचे बोलले जाते. यासंदर्भात महिलांनी खरातविरोधात पोलिसांकडे तक्रार देण्याचे आवाहन शहर पोलिसांनी केले आहे..पीडित महिलेने केलेली तक्रार आणि त्याची शहानिशा केल्यावर सरकारवाडा पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यानुसार संशयित खरात यास बुधवारी पहाटे अटक केली. सखोल तपासातून आणखीही माहिती मिळू शकेल. या प्रकरणात पीडित महिलांनी तक्रारीसाठी पुढे यावे.- डॉ. अंचल मुदगल, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, शहर गुन्हे शाखा युनिट एक. 