Nashik Sisters Drown : आई लगेच येईल, सांगून डॉक्टर बाबा दवाखान्यात गेले; 2 चिमुकल्या मुलींचा पाण्याच्या टाकीत बुडून मृत्यू

पंचवटी (नाशिक) : मेरी लिंक रोडवरील मानेनगर भागात खेळता-खेळता घराच्या गॅलरीतील पाण्याच्या टाकीत पडल्याने वृत्ती विशाल सोनवणे (वय ८) व स्वस्ती विशाल सोनवणे (४) दोन चिमुरड्या बहिणींचा बुडून मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेमुळे परिसरावर शोककळा पसरली (What happened in Panchavati Nashik?) आहे..मानेनगर (शुभम कॉलनी) येथील रहिवासी डॉ. विशाल सोनवणे यांचे रासबिहारी-मेरी लिंक रोडवर क्लिनिक आहे. त्यांची पत्नीही वैद्यकीय व्यवसायात मदत करते. शनिवारी (ता. १५) सायंकाळी सोनवणे दांपत्य क्लिनिकमध्ये रुग्णांवर उपचार करीत असताना दोन्ही मुली घरातच खेळत होत्या. रात्री क्लिनिकमध्ये आलेल्या रुग्णाला सलाइन लावलेले असताना, डॉ. सोनवणे यांनी पत्नीला क्लिनिकमध्ये थांबवून घरी जाऊन मुलींना जेवू घातले..आई लगेच घरी येईल, असे सांगत त्यांनी किचनचा दरवाजा उघडा ठेवला आणि घराला बाहेरून कुलूप लावून ते पुन्हा क्लिनिकमध्ये आले. रुग्णाचे सलाइन संपल्याने पत्नी क्लिनिक बंद करून घरी परतल्या. कुलूप उघडून त्यांनी आत प्रवेश केला असता दोन्ही मुली नजरेस पडल्या नाहीत. त्यांनी घाबरून शोधाशोध सुरू केली असता, किचनजवळील गॅलरीत असलेल्या पाण्याच्या टाकीचे झाकण उघडे दिसले. शंका आल्याने त्यांनी टाकीत डोकावून पाहिले असता एका मुलीचे केस पाण्यात दिसले..Renavi Ghat ST Accident : विट्याजवळील रेणावी घाटात दोन एसटींचा भीषण अपघात; अतिदक्षता विभागात 9 जणांची मृत्यूशी झुंज, 17 वर्षीय साक्षीचा उपचारादरम्यान मृत्यू.आईने तिला तत्काळ बाहेर काढले, तेव्हा दुसरी मुलगीही टाकीतच असल्याचे आढळून आले. दोन्ही मुलींना पाण्याच्या टाकीतून बाहेर काढल्यानंतर आईने अत्यंत घाबरलेल्या अवस्थेत पतीला फोन केला. डॉ. सोनवणे यांनी शेजारील अमोल पोतदार व इतरांना मदतीसाठी त्वरित जाण्यास सांगितले. शेजाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत दोन्ही चिमुरड्यांना १०:३५ च्या सुमारास तातडीने अपोलो हॉस्पिटलमध्ये नेले. मात्र डॉक्टरांनी तपासून दोन्ही चिमुरडींचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. घटनेची माहिती मिळताच सामाजिक कार्यकर्ते पप्पू माने यांनी म्हसरूळ पोलिसांना माहिती दिली. हवालदार कवीश्वर खराटे व सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. रविवारी दुपारी दोघी बहिणींवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.