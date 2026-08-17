नाशिक

Nashik Sisters Drown : आई लगेच येईल, सांगून डॉक्टर बाबा दवाखान्यात गेले; 2 चिमुकल्या मुलींचा पाण्याच्या टाकीत बुडून मृत्यू

Two Sisters Drown in Water Tank in Nashik : नाशिकच्या पंचवटीतील मानेनगर येथे घराच्या गॅलरीतील पाण्याच्या टाकीत पडून वृत्ती आणि स्वस्ती सोनवणे या दोन सख्ख्या चिमुरड्या बहिणींचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला.
How did two sisters drown in Nashik water tank?

How did two sisters drown in Nashik water tank?

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सकाळ डिजिटल टीम
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पंचवटी (नाशिक) : मेरी लिंक रोडवरील मानेनगर भागात खेळता-खेळता घराच्या गॅलरीतील पाण्याच्या टाकीत पडल्याने वृत्ती विशाल सोनवणे (वय ८) व स्वस्ती विशाल सोनवणे (४) दोन चिमुरड्या बहिणींचा बुडून मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेमुळे परिसरावर शोककळा पसरली (What happened in Panchavati Nashik?) आहे.

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