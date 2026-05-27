Nashik: ३६ वर्षीय विवाहितेनं २६ वर्षीय प्रियकराचा केला खून, जिच्यासाठी घर सोडलं तिनेच संपवलं; तिघींवर गुन्हा दाखल

Panchavati Police Register Case Against Three Women: नाशिकच्या पंचवटी परिसरात अनैतिक संबंध आणि पैशांच्या वादातून २६ वर्षीय तरुणाचा खून झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पंचवटी: पंचवटी परिसरातील पेठ रोडवर एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. अनैतिक संबंध आणि पैशांच्या वादातून एका ३६ वर्षीय विवाहित महिलेने तिच्या २६ वर्षीय प्रियकराचा गळा आवळून निघृण खून केल्याची खळबळजनक घटना नवनाथनगर येथे घडली. या घटनेमुळे संपूर्ण नाशिक शहरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. पंचवटी पोलिसांनी या प्रकरणी तिन संशयित महिलांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

