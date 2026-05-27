Nashik: ३६ वर्षीय विवाहितेनं २६ वर्षीय प्रियकराचा केला खून, जिच्यासाठी घर सोडलं तिनेच संपवलं; तिघींवर गुन्हा दाखल

पंचवटी: पंचवटी परिसरातील पेठ रोडवर एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. अनैतिक संबंध आणि पैशांच्या वादातून एका ३६ वर्षीय विवाहित महिलेने तिच्या २६ वर्षीय प्रियकराचा गळा आवळून निघृण खून केल्याची खळबळजनक घटना नवनाथनगर येथे घडली. या घटनेमुळे संपूर्ण नाशिक शहरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. पंचवटी पोलिसांनी या प्रकरणी तिन संशयित महिलांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमोल पंढरीनाथ दांडगे (वय २६, मूळ रा. चौधरी मळा, हनुमानवाडी, पंचवटी) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी त्याचा मोठा भाऊ संदीप पंढरीनाथ दांडगे याने दिलेल्या तक्रारीवरून संशयित सोनाली राजेंद्र गायकवाड (३६, रा. साळवे चाळ, नवनाथनगर), वैशाली खरात (वय २९), मंगला गायकवाड (वय ३५, साळवे चाळ, नवनाथ नगर, पंचवटी) यांच्याविरुद्ध पंचवटी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पंधरा दिवसांतच अंत...मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत अमोल अविवाहित होता, तर संशयित आरोपी सोनाली ही विवाहित आहे. या दोघांमध्ये गेल्या काही काळापासून अनैतिक संबंध होते. अमोलच्या या संबंधांना त्याच्या कुटुंबीयांचा तीव्र विरोध होता. मात्र, प्रेमात अंध झालेल्या अमोलने घरच्यांचा विरोध झुगारला. तो गेल्या १५ दिवसांपूर्वीच हनुमानवाडीतील आपले घर सोडून पेठ रोडवरील नवनाथनगर येथील साळवे चाळीत सोनालीसोबत भाड्याच्या खोलीत राहण्यास आला होता. मात्र ज्या प्रेयसीसाठी त्याने घर सोडले, तिनेच त्याचा काळ बनून गेम केला..घटनास्थळी घेतली धाव... पोलिस उपायुक्त मोनिका राऊत सहायक आयुक्त शेखर देशमुख, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गजेंद्र पाटील, पोलिस निरीक्षक नितीन आंधळे, सुनील पवार, सुधीर पाटील यांच्यासह फौजफाट्याने तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. संशयित सोनालीची कसून चौकशी केली जात आहे. मृत तरुणाची प्रकृती पहाता हा खून केवळ एका महिलेने केला नसून, तिने अन्य साथीदारांची मदत घेतली असावी. या गुन्ह्यात एकूण तीन संशयित असण्याची शक्यता वर्तविली जात असून, पोलिस त्या दिशेने सखोल तपास करीत आहेत. निरीक्षक नितीन आंधळे तपास करीत आहेत..मध्यरात्री एकला पैशांवरून खटका उडाला, अन्...सोमवारी (ता. २५) रात्री साडेनऊ ते मंगळवारी (ता. २६) रात्री तीनच्या दरम्यान ही थरारक घटना घडली. प्राथमिक माहितीनुसार, रात्री एकच्या सुमारास अमोल आणि सोनाली यांच्यात अनैतिक संबंध आणि पैशांच्या देवाणघेवाणीवरून जोरदार वाद झाला. हा वाद इतका विकोपाला गेला की संशयित सोनालीने राग अनावर झाल्याने कशाच्या तरी सहाय्याने अमोलचा गळा आवळला..चक्कर आल्याचा बनाव फसलानिपचित पडलेल्या अमोलला सोनालीने इतरांच्या मदतीने जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. तेव्हा तिने डॉक्टरांना चक्कर येऊन पडल्याचे सांगितले. मात्र अमोलच्या गळ्यावरील व्रण मात्र हा वेगळाच प्रकार असल्याचे दर्शवत होते. शवविच्छेदन अहवालात अमोलचा मृत्यू गळा आवळून झाल्याचे स्पष्ट होताच पंचवटी पोलिसांनी तातडीने तपासाची सूत्रे हलवून सोनालीला ताब्यात घेतले.