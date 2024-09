Pharmacy Course : औषधनिर्माण शास्त्र शाखेच्‍या पदविका, पदवी, पदव्‍युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्‍या प्रवेशाची बोंबाबोंब सुरू आहे. इतर व्‍यावसायिक अभ्यासक्रमांच्‍या दुसऱ्या प्रवेश फेरीची प्रक्रिया पूर्णत्‍वास येत असताना, औषधनिर्माणशास्‍त्र शाखेचे प्रवेश रखडलेले आहेत. फार्मसी कौन्‍सिल ऑफ इंडियाच्‍या निर्णयामुळे या अभ्यासक्रमांच्‍या प्रवेशाला थेट नववर्ष उजाडेल व यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती व्‍यक्‍त होते आहे. फार्मसी कौन्‍सिल ऑफ इंडियाने नुकतेच परिपत्रक जारी केले आहे. (Pharmacy Course Admission Bomb PCI Decision Likely to Brighten for Admission Process )