Ayodhya Ram Mandir: रामलल्लाच्या प्रतिष्ठापनेत नाशिकला महत्त्वाचे स्थान! राज्यातील 360 जणांच्या यादीत 29 जण

नाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत येत्या २२ जानेवारीला रामलल्लाची मूर्ती अयोध्येतील भव्य राममंदिरातील गर्भगृहात विराजमान होत आहे. या सोहळ्यासाठी देशभरातील चार हजार सातशे संतांसह विद्वानांना आमंत्रित करण्यात आले आहे.

यात राज्यातील तब्बल ३६० संत, महात्म्यांना विशेष आमंत्रित करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातून २९ संतांसह शहरातील तिघांना वेद-मंत्रपठणासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे.

एकाचवेळी एवढ्या मोठ्या संख्येने अयोध्येचे आमंत्रण प्राप्त होणे, हा नाशिकचा सन्मान असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. (Nashik plays important role in installation of Ramlala in ayodhya 29 people in list of 360 people in state Nashik News)