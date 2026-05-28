Nashik POCSO Case : नाशिकमध्ये गुरु-शिष्याच्या नात्याला काळिमा; 15 वर्षांच्या विद्यार्थिनीचे फोटो काढून शिक्षकाने केले ब्लॅकमेल, मनसूरचे धक्कादायक कृत्य

वडनेरभैरव (नाशिक) : येथील सनराईज हायस्कूलमधील (Sunrise High School) शिक्षकाविरोधात अल्पवयीन विद्यार्थिनीचे छायाचित्र काढून तिला ब्लॅकमेल केल्याप्रकरणी 'पॉक्सो' कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाला (Nashik school teacher POCSO case) आहे. ही घटना समोर आल्यानंतर परिसरात खळबळ उडाली आहे. याबाबत वडनेरभैरव पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मनसूर सादिक मनियार (वय ३१, रा. खेडगाव, ता. दिंडोरी) असे संशयिताचे नाव आहे. तो वडनेरभैरव येथील सनराईज हायस्कूलमध्ये शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे. पीडित विद्यार्थिनी (वय अंदाजे १५) विज्ञान प्रदर्शनासाठी त्र्यंबकेश्वर येथे गेली असता संशयिताने तिचे छायाचित्र काढल्याचा आरोप आहे..त्यानंतर संबंधित छायाचित्र मोबाईलवरून विद्यार्थिनीला पाठवत तिला ब्लॅकमेल केल्याचेही फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. ही घटना १० ते १२ नोव्हेंबर २०२५ यादरम्यान घडली असून, याप्रकरणी २७ मे २०२६ ला गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस उपनिरीक्षक कैलास वाघ तपास करीत आहेत.