Nashik Police: नाशिक पोलीस ‘सोशल मीडिया’वर आणखी एक पाऊल पुढे! पहिल्याच दिवशी 90 सूचना

नाशिक : शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या ‘एक्स’ या ट्विटर हॅण्डलवर नाशिककरांचा चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. नाशिककरांनी केलेल्या सूचनांनुसार पोलिसांकडून तत्काळ कारवाई होते आहे.

परंतु या हॅण्डलला असलेली मर्यादा लक्षात घेता, पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी आयुक्तालयाचा व्हॉटसॲप क्रमांक ९९२३३२३३११ नाशिककरांसाठी उपलब्ध करून दिला आहे.

या व्हॉटसॲप क्रमांकावर नाशिककर पोलिसिंगबाबत थेट अभिप्राय व सूचना करू शकणार आहेत. त्यामुळे शहर पोलिसांनाही व्हॉटसॲपच्या माध्यमातून अधिकाधिक नाशिककरांपर्यंत पोहोचता येणार आहे. (Nashik Police takes another step forward on Social Media app whatsapp 90 notifications on first day by commissioner)